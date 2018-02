Almeyda renuente a figura de director deportivo

GUADALAJARA.- Matías Almeyda, técnico de las Chivas, descartó que su equipo necesite de un director deportivo, pero aceptó que lo que sí requiere es quien le ayude con algunas funciones tras quedarse sin alguien entre los altos mandos y él.

“Ya fui claro cuando hablé que director deportivo no necesitamos; sí alguien que me apoye, que me ayude, pero no con el título de director deportivo, y Jorge Vergara también lo sabe”, dijo.

El estratega del conjunto tapatío explicó que desconoce si ya ha habido contacto con Francisco Gabriel de Anda, es decir, que lo único que podría decir es que su juntó con Vergara y con Benjamín Galindo, y que el asunto quedó en pausa”.

“La idea era tener a Benjamín, una persona que jugó en este club, que dio muchas cosas importantes; fue entrenador; conoce muy bien lo que es Chivas por dentro y por fuera; después, no sé más nada; no sé si Jorge e (José Luis) Higuera hablaron con otra gente”, apuntó.

Destacó que quien llegue a realizar esas funciones debe ayudar en diversos tópicos porque es mucho el trabajo que se debe realizar al interior del equipo.

“Una persona que debería colaborar con muchísimos temas, no sólo con sentarnos y preguntarle cómo vio a mi equipo; hay muchos temas aquí adentro por resolver”, estableció.

Explicó que “al haberme hecho cargo yo de muchos temas, hay momentos que no los puedo seguir, por lo que necesitaba ese tipo de personas para consultar también la parte futbolística”.

“Yo tengo siete personas en el cuerpo técnico, a las cuales consulto. Después, no sé; muchos de ustedes quieren un director deportivo; me quieren poner uno y está bien”, apuntó.

APELA ‘PELADO’ A MATEMÁTICAS

GUADALAJARA.- Pese a que Chivas sólo ha sumado 7 puntos, que lo tienen en el penúltimo sitio de la tabla del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el técnico argentino Matías Almeyda afirmó que van a pelear hasta el final para alcanzar un cupo en la liguilla.

“Mientras las matemáticas den, nosotros, en el torneo, vamos a luchar hasta el final; sabemos que está difícil, pero no imposible, y, después, todos saben que nuestro plantel es muy corto”, dijo.

El “Pelado” consideró que si bien las estadísticas señalan que tienen pocos goles, no reflejan que son un equipo que va al frente y que genera ocasiones de peligro.

“Muchas veces, de las estadísticas se ve sólo la parte negativa. Somos unos de los equipos que más ataca y que más posibilidades de gol ha tenido en este torneo hasta ahora, el equipo que más tiros al arco ha hecho.

“Tenemos que seguir trabajando, pero en algún momento, esos tiros irán adentro y ahí cambiará bastante el resultado final, que es lo que necesitamos”, acotó.

Sin embargo, aceptó que han tenido muchas fallas en su desempeño, algo en lo que trabajan para enmendar el camino y encontrar los resultados que necesitan.

“También es verdad que en muchos goles que nos han hecho hemos cometido errores y son los que trabajamos para corregir, y como siempre les digo a los jugadores, puedes trabajarlo y al otro día puedes tener otro error. De eso se trata, de estar atento y seguir corrigiendo”, acotó.

Por otra parte, destacó que hay muchos jugadores que han levantado muchísimo el nivel “y eso nos da esperanza para saber que debemos pasar el turno en la copa (Concacaf, frente al Cibao) y después buscar lo que tanto necesitamos, que son triunfos en el torneo”.

El “Rebaño Sagrado” cerró su preparación para el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, de este miércoles, ante el Cibao de República Dominicana.