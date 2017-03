Alejandro Burillo ‘casado con el deporte’

PATRICIA D’ARCY

El Abierto Mexicano de Tenis de Los Cabos en su edición 2017, que se jugará del 31 de julio al 5 de agosto, fue presentado por José Antonio Fernández, en compañía del jugador Feliciano López, en el salón Atlantes de Acapulco.

La segunda edición del torneo de Los Cabos contará con una bolsa de 780 mil dólares y repartirá 250 puntos ATP.

El año pasado cerró su cuadro principal en el número 60 del mundo, siendo uno de los mejores cierres en su categoría.

“El año pasado, aún con el contra de realizar el torneo durante la misma semana de los Juegos Olímpicos, tuvimos a grandes jugadores y mucha asistencia; 12 mil 800 personas disfrutaron de cerca el mejor tenis de Latinoamérica”, comentó Fernández, director del certamen.

En exclusiva para IMPACTO, El Diario, Alejandro Burillo, dueño de ambos abiertos mexicanos de tenis, compartió que como grupo están trabajando en varios proyectos en favor del deporte en México.

“Nosotros estamos casados con el deporte; creo que México necesita eso para darle fuerza y nosotros hemos mostrado compromiso poniendo los ojos del mundo en este tipo de eventos”, refirió.

Sobre los retos y la visión a futuro, complementó que falta un poco de empuje en el torneo de las mujeres y crecer todo lo que se ha conseguido.

Así las cosas, los boletos para el Abierto Mexicano de Tenis de Los Cabos ya están a la venta.

El certamen será una experiencia única, en la cual se buscará ofrecer más que un evento deportivo, amén de que se desea deleitar a todas las familias con distintas actividades, como pasarelas, conciertos y kids day, entre otros, tal y como se hace en el Abierto de Acapulco.

NADAL POR TRICAMPEONATO EN ACAPULCO

Rafael Nadal volvió a repetir la hazaña al meterse a la final del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco por tercera ocasión en su carrera, esta vez tras derrotar a Marin Cilic, en sets corridos, por 6/1 y 6/2.

Nadal lo tenía muy claro desde la conferencia de prensa después de ganar los cuartos de final; sabía que su encuentro con Cilic no sería sencillo y que tenía que prepararlo muy bien, precisar sus servicios y tomar la iniciativa en el juego; esa preparación fue evidente desde el comienzo del partido, que abrió con un saque as.

El español mantuvo el mismo ritmo durante todo el primer set, definiendo los puntos y sin dejar que Cilic se acomodara. Se puso adelante muy rápido; en menos de 30 minutos ya había rotó el servicio del croata e iba 5/0 en el marcador.

El público estaba sorprendido, pues Cilic había mostrado un gran nivel de tenis en los partidos previos, mismo que lo ha llevado a ganar el US Open y a ocupar el lugar número 9 en el ranking mundial. Fue hasta el sexto juego del primer set que Cilic pudo confirmar su servicio al ganar su primer juego; luego vino la oportunidad de romper el servicio de Nadal al ir 15/40 en el siguiente, pero una vez más se quedó en el intento y el español se hizo del juego y del primer set.

Aunque el segundo set fue más justo, poco daño pudo hacer el croata al español, pues los errores lo persiguieron durante todo el encuentro. “Si me hubiera llegado a romper el servicio en el segundo set la historia pudo haber sido muy distinta”, confesó Nadal.

Nadal tiene una cita con la historia: Ser el único tricampeón del torneo, sólo por debajo de David Ferrer y Thomas Muster, quienes ganaron 4 veces el Abierto Mexicano de Tenis. La final será muy diferente a las previas, pues es una superficie distinta; las últimas dos se jugaron en arcilla y se enfrentará a un rival que no es español, pues en 2005 y 2013 jugó contra Albert Montañés y David Ferrer, respectivamente.

Esta vez jugará contra el ganador del duelo entre Nick Kyrgios y Sam Querey. Los dos tienen un juego basado en su servicio, alcanzando velocidades de hasta 225 kilómetros por hora, de ahí que dejaran en el camino a dos de los mejores jugadores del mundo; Kyrgios venció a Novak Djokovic en los cuartos de final, colocando 40 servicios ases en el partido. Por su parte, Querey venció al campeón defensor del torneo Dominic Thiem, quien a su corta edad ya ocupa el lugar número 9 del mundo y tiene 7 títulos ATP en su carrera.