Aldrete dice que ante malos resultados se debe mantener la calma

Pese a que Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar, entre Liga MX y Copa MX, el defensa Adrián Aldrete descartó que sea un momento para volverse locos y que además es muy temprano para pensar en un cambio en la dirección técnica.

“Esa es la clave, ser conscientes de lo que nos ha faltado, pero tener la calma para solucionarlo, de nada nos va servir volvernos locos, creo que tener la calma y ser muy puntuales en lo que nos está faltando, no solo en la ofensiva, en la defensiva hemos tenido errores que nos han costado puntos”, dijo.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de La Noria, el zaguero manifestó que es imposible pensar en darle las gracias al técnico español Paco Jemez.

“En el futbol mexicano se habla mucho si son dos o tres jornadas (de malos resultados) se quiere cambiar todo, pero no es lógico, si se ponen a pensarlo que te hayas tardado en traer un técnico, en traer un proyecto, los proyectos no son de un día para otro y el quererlo cambiar perjudicar, no favorece en absoluto”, apuntó.

Consideró que “más que nunca debemos creer, sobre todo porque hemos tenido momentos claves en los partidos, una seguridad que no teníamos antes, llegadas, falta lo importante sobre todo que en un futbol que es muy corto, si caemos en eso y le damos más confianza y pulimos, que todavía nos falta mucho, este tema va a cambiar”.

“Se siente una seguridad que antes no se tenía, en el interior del vestidor, todos mis compañeros saben que esta metodología nos la está contagiando, estamos teniendo mayor confianza en el futbol dentro y fuera de la cancha”, estableció.

Destacó que existe malestar en el seno del plantel por la falta de buenos resultados, ya que desde su perspectiva han hecho cosas importantes en la cancha.

“El equipo está enojado porque quisiera los resultado, hacer las cosas redondas, no solo jugar bien sino llevarnos los triunfos, pero creo que estamos más cerca de esta forma, que si cada quien jalara por su lado”, externó.

De cara al duelo de este sábado frente a Querétaro, correspondiente a la fecha cinco del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, consideró que será muy difícil porque llegará con técnico nuevo y todos los jugadores buscarán “llenarle el ojo”.

“Este tipo de partidos o de rivales los hace peligrosos ese tema, que tiene esa espinita que quieren empezar a sumar y siempre se dice que con nuevo técnico todos se quieren mostrar, no será un partido fácil, estamos en casa, tenemos la obligación de darle la alegría a nuestra gente”, expresó.