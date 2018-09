Alan Pulido en paz con ‘Tuca’

Alan Pulido aseguró que su relación con el técnico brasileño Ricardo Ferretti es cordial y amistosa, pese a que en su momento tuvieron algunas fricciones cuando él decidió irse a jugar al futbol de Grecia.

“Siempre tuve buena relación buena con él; nunca hubo distanciamiento ni mucho menos; lo que pasó, en su momento. Siempre lo he saludado de buena manera y me siento contento por este llamado, y agradecido de reencontrarme con él porque va a ser algo lindo y hay que aprovechar”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la Terminal 2 del AICM, para concentrarse con la selección, el jugador de Chivas reiteró que “no hubo nada en contra de él ni mucho menos; fueron aspectos diferentes y, ahora, la verdad que me siento contento de poder hacer grandes cosas”.

“La verdad que me siento contento; por algo me llama; me conoce. Realmente con él me formé como jugador y ahora a disfrutar este llamado”, apuntó.

El mundialista en Brasil 2014 explicó que, para su persona, el llamado es muy importante, ya que la última vez que fue tomado en cuenta sufrió una fractura en el codo que le impedido disputar la Copa Oro 2017.

“La última vez me tocó la mala suerte de que me fracturé el brazo, el húmero derecho, y ahora me siento contento de este nuevo regreso a la selección y aprovechar este llamado al máximo”, estableció.

Admitió que le “sorprendió la lista; hay mucho joven con un gran talento y con mucho futuro; obviamente, este buen seguimiento para guiarlos y que tengan mucha mejor experiencia”.

“Ojalá y tengamos la capacidad de madurar lo más pronto posible para enfrentar este tipo de torneos contra estos grandes rivales y sacarle provecho”, aseveró.

‘SOMOS EL FUTURO DE LA SELECCIÓN’: ‘GUTI’

El mediocampista Erick Gutiérrez aseguró que, además de él, hay otros jugadores que son del futuro de la selección mexicana de cara al inicio del ciclo que los llevará a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Hay muchos futuros; no me considero el único, pero voy a tratar de hacer bien las cosas”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el nuevo jugador del PSV Eindhoven de Holanda estableció que la lista de jugadores para los partidos contra Uruguay y Estados Unidos está conformada por elementos que, sin duda, son el futuro del futbol mexicano.

“Pensaron mucho en el futuro, los que están haciendo bien las cosas; ya muchos son titulares en sus equipos; están aprovechando y ahora lo tenemos que demostrar en la cancha”, apuntó.

Admitió que “todo jugador quiere jugar en selección; es un nuevo proceso y quiero estar desde un principio para disfrutar las cosas y hacer lo mejor”.

“Aprovechemos las oportunidades, que demostremos que somos capaces, estamos listos; estas son bonitas oportunidades”, abundó.

Del estratega brasileño Ricardo Ferretti, quien dirigirá los ya citados encuentros, dijo que “en Tigres lo ha hecho muy bien; dicen que es exigente; vi una entrevista de Torres Nilo, pero eso nos va ayudar y hay que aprovechar al máximo su experiencia”, acotó.

JONATHAN GONZÁLEZ ILUSIONADO

La generación que tiene la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022 es brillante.

Así lo consideró el mediocampista, de Monterrey, Jonathan González, quien está ilusionado luego de su llamado para los partidos amistosos contra Uruguay y Estados Unidos.

“La verdad es que muy bien, y el futuro muy brillante”, dijo a su llegada a la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Indicó que para él, sin duda, representa mucho regresar a defender los colores del Tri, ya que es algo que siempre tiene presente.

“La verdad es que muy bien; es algo que desde chico me esforcé y ahora, que se presenta la oportunidad, aprovecharla al máximo”, estableció.

Por su parte, el defensa Luis Rodríguez indicó que pese a que falta mucho tiempo para Qatar 2022, es importante ser considerado en el inicio de ciclo para ganarse un lugar y tener mayores posibilidades de estar presente.

“Falta mucho camino, pero hay que hacer las cosas para que nos tomen en cuenta”, dijo el zaguero de Tigres de la UANL.

Explicó que, sin duda, el haber sido llamado para dos duelos amistosos le genera esperanza para recorrer todo el camino.

“Este nuevo ciclo comenzará como los anteriores, con una nueva ilusión del Mundial; falta bastante y hay que tomarlo como tal”, sentenció.