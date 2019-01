Aarón Galindo al tiempo

Si bien mucho se ha hablado de lo que sucedió en la Copa Confederaciones Alemania 2005, que le costó un año de suspensión, por dopaje, a Aarón Galindo, existen detalles que un día se conocerán respecto a esa situación, afirmó el ex futbolista.

“Lo que pasó es lo que sabemos; lo que no se saben son detalles importantes que en un futuro pueden salir a la luz; lo que puedo decir es que pasó; en lo personal no me gusta ser víctima, nunca lo fui; tomé el camino de hacer algo más que lamentarme; tomé ese camino y mucho o poco pude tener años en el futbol, buenos o malos”, dijo.

En conferencia de prensa, en la que anunció su retiro de las canchas, Galindo aceptó que esa suspensión de un año que sufrió manchó su carrera.

“Es algo lógico; la manchó, sin duda; fue una experiencia difícil, pero que me hizo crecer en todos los sentidos. Estoy orgulloso de lo que hice después, jugar en equipos de Europa medianos, pero para mí fue algo muy grande, picar piedra después de lo sucedido; me mostró la fuerza que tengo”, apuntó.

Surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, el ex zaguero aclaró que la ya expuesta situación, sin duda, fue un duro golpe, pero que le ayudó a crecer en todos los aspectos.

“Emigrar a Europa y ganarte un lugar de la nada, de ganártela con actuaciones, de estar a prueba para ver si te quedas, es algo muy difícil que en ese tiempo no salían jugadores tan fácil; para mí es un logro muy bueno en lo personal”, acotó.

Aceptó, sin embargo, que algo que dejó pendiente en su carrera fue el jugar una Copa del Mundo, que en teoría iba a suceder en Alemania 2006.

“Cuando terminas algún proyecto, en este caso una carrera, siempre piensas que pude haber hecho algo o que falto algo, pero siempre quise jugar un Mundial; estuve muchas veces en la puerta y por cuestiones circunstanciales nunca se dio; quizá el Mundial fue lo que me faltó; de ahí en fuera nada más”, puntualizó.

Asimismo, aseveró le hubiera gustado salir de Cruz Azul de otra forma; “eres joven; tienes muchas ambiciones; a los 23 años, un equipo de Europa te invita; obvio, me hubiera gustado salir mejor del club que me dio la oportunidad; no me arrepiento, pero habría querido salir de una manera distinta”.

Por otra parte, aclaró que quiere seguir ligado al futbol, por lo que se prepara, en España, para trabajo de campo, como director técnico, pero también a nivel directivo.

“Ahora regreso a Madrid; estudio el curso de entrenador; un master de empresas deportivas en la Universidad Europea; ya llevó unos meses; me voy a preparar unos años para regresarle al futbol lo que me ha dado”, concluyó.