Africana Catherine Phiri llega a México dispuesta a noquear a “Barby” Juárez

La africana Catherine Phiri, campeona mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegó a México, lista para exponer el próximo 1 de abril su título ante Mariana “Barby” Juárez.

Acompañada de su equipo de trabajo, la oriunda de Lusaka, Zambia, llegó al país una semana ante de su importante compromiso, que se realizará el 1 de abril en el zócalo de la Ciudad de México.

“No vine a México a perder, las mexicanas son excelentes peleadoras, pero ya vencí a una en su casa, y tengo la pegada para vencer a una más”, dijo la pugilista quien destronó a Yazmín “Rusita” Rivas en enero de 2016.

La africana, quien realizó su primera defensa el pasado mes de agosto ante Gabisile Tshabalala, no teme por un fallo localista, incluso dejó en claro que tratará de evitarlo con un nocaut.

“Es una pelea que no va a llegar a los 10 rounds y por ello no tengo miedo de una decisión localista, pues además el CMB es un organismo muy serio y ante un nocaut no hay puntuación que valga”, concluyó.

Para dicha velada se esperan entre 30 mil y 40 mil espectadores, en la que estará en juego el título de peso completo entre Alejandra “Tigre” Jiménez y la estadunidense Carlette Ewell, en la primera defensa de la mexicana.

Eduardo “Rocky” Hernández y el argentino Hugo “Dinamita” Santillán disputarán el título mundial juvenil superpluma, mientras que habrá disputa de títulos nacionales en los duelos Nery “Pantera” Saguilán-Jesús “Cotto” Vidales y Diego “Demoledor” Cruz-Alejandro “Pájaro” Dávila.