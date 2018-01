Adoptará VAR arbitraje mexicano

TOLUCA.- El arbitraje mexicano se actualizará con el modelo de videoasistencia arbitral (conocido como VAR), con el fin de seguir con los proyectos para potencializar dicha área del futbol mexicano, para lo cual buscará el apoyo de los mejores exponentes del tema.

El presidente de la Comisión de Árbitros en la Federación Mexicana de Futbol, Arturo Brizio, mencionó que buscarán la asistencia de Arturo Ángeles, instructor de la MLS, además de Roberto Rosetti, encargado de la FIFA.

“Mucha gente cree que el VAR es ver la televisión, pero no; es todo un tema; para tener la idea, es un libro de 70 páginas en donde se prevén situaciones que se pueden presentar en un juego. Vamos a tratar de traer a Roberto Rosetti, padre de las reformas actuales”, comentó.

Respecto de la edad ideal de un árbitro, afirmó que es de 45 años para seguir en activo, “pero tenemos que entender que hay jóvenes con buena capacidad que están esperando que se quite ese tapón; no tiene sentido tener un árbitro de 48 años que no puede ir a un Mundial”.

En el caso de algunos de los silbantes que no han aparecido en escena, como Francisco Chacón y Paul Delgadillo, Brizio comentó que no fue nada extradeportivo, sino que no pasaron las pruebas para ser considerados.

“No hay algún tipo de ‘limpia’; los árbitros que estén aptos físicamente, como se llamen, aquí no hay intocables; no hay un nombre o currícula mayo; simplemente van a pitar los que estén aptos”, sentenció.

En cuanto al desarrollo del arbitraje mexicano del pasado torneo, Brizio consideró que se ha logrado, pero descartó que sea un trabajo de él, es decir, que es de todo un equipo, como el caso de los instructores, de preparadores físicos.

“Es un tema que vino de menos a más; tuvimos una jornada inaugural espantosa en donde nos echaron atrás tres tarjetas rojas; no es un hecho histórico, sino histérico, porque a nivel mundial quedamos en ridículo, pero a partir de ese momento se cerraron filas”, expuso.

Luego se tuvo una mejoría en la liguilla; “eso nos permite pensar que el camino es el correcto; viene un grupo de árbitros para la fecha 1 que no son novatos, pero que están esperando la oportunidad y quitarse la etiqueta de novatos”, puntualizó.