Acusan nazarenos falta de sensaciones: Cristante

TOLUCA.- Para el director técnico del Toluca, el argentino Hernán Cristante, la inclusión del VAR no servirá del todo ante la falta de sensaciones por parte de los árbitros.

“Muy pocos árbitros juegan con las sensaciones del juego; por qué un jugador no se va a calentar; el árbitro también está en pro del juego; si no se interpretan esas cosas, el VAR te va a servir para una determinación, un error, pero no va a cambiar”, enfatizó.

Cristante se dijo frustrado por la derrota contra Puebla y por determinaciones arbitrales que acabaron con las expulsiones de Pablo Barrientos, Ángel Reyna y de él mismo por hacer comentarios al silbante César Arturo Ramos.

“La sensación es de frustración, de amargura; estábamos calientes por todo lo acontecido; Puebla hizo lo suyo; nosotros tuvimos buenos momentos, malos momentos, pero nos siguen afectando las decisiones que se toman dentro del campo; hay que corregir el rumbo; hay que finalizar las jugadas”, apuntó.

El timonel de los Diablos Rojos puntualizó que los árbitros pueden equivocarse, y ellos no; “pueden estar enojados, y nosotros no; el otro día pasó con Monterrey; hay que manejar el partido”.

Para los siguientes encuentros, Cristante sabe que deben ser más inteligentes, con mayor capacidad, si bien dejó en claro que el plantel está unido y comprometido en remediar la situación.

Precisamente, para el compromiso contra Santos Laguna, Cristante sabe de la importancia de ganar, toda vez que el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX ya vive la mitad en su fase regular, por lo que la victoria es vital, a como dé lugar, en el estadio “Nemesio Díez”, incluso sin importar si se juega de mala manera.

“No hay que perder; hay que ganar; esa es la idea; esa es la línea, hacernos cargo; no hay que buscar responsables; hay que tener la humildad de asumir lo que está pasando y cambiar la hoja. Si hay que jugar muy feo y no perder se vale; cuando jugamos bien no dicen nada; cuando jugamos mal hablan muy bien”, refirió.