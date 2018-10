Aceptará Guardado fin de su tiempo con el Tri

Andrés Guardado aseguró que si su tiempo con la selección mexicana de futbol ha llegado a su fin lo aceptará sin problema alguno, si bien dejó en claro que nunca se ha negado a ser convocado.

El jugador del Betis de España no ha sido llamado para formar parte del Tri en los cuatro partidos amistosos que ha disputado luego de la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Al final han sido decisiones no sé si del ‘Tuca’ (el técnico Ricardo Ferretti), de la federación, y si ellos creen que mi tiempo con la selección ha terminado, bueno, entonces, ha terminado; no pasa nada”, dijo.

Recordó que él siempre ha estado con la disposición total de defender los colores del representativo mexicano, toda vez que, precisó, “hasta que me echen estaré dispuesto con la selección”.

En otro orden de ideas, Guardado descartó haberse negado a ser convocado; “nunca, nunca; eso es totalmente mentira”, enfatizó.

El cuatro veces mundialista dejó en claro que no había hablado sobre el tema porque no considera necesario tener que refutar situaciones que son falsas.

“Tampoco me gusta salir en momento y decir ‘esto es mentira o desmentir cada noticia’; no puedo ponerme a desmentir todo porque no viviría, pero yo nunca he dicho que no quiero ir”, remarcó.

AÚN NO ASIMILA ELIMINACIÓN DE RUSIA

Andrés Guardado aseguró que en la Copa del Mundo Rusia 2018 dejaron escapar una gran oportunidad de hacer algo histórico para el futbol mexicano, situación que, aceptó, todavía no supera del todo.

“Totalmente, totalmente. Estoy convencido de eso; dejamos ir una oportunidad muy grande. Si soy sincero, todavía no lo supero del todo; me cuesta hablar de lo que pasó en el Mundial; no me gusta porque llegué con tanta frustración”, refirió.

El jugador del Betis de España consideró que el grupo de jugadores que integró al conjunto nacional contaba con la madurez y la calidad de haber hecho más en el Mundial.

Reconoció que la derrota sufrida ante Suecia en el último juego de la fase de grupos fue lo que definió, en gran parte, esa situación, ya que habrían evitado el enfrentar a Brasil.

“Ante Suecia, el plan de juego no sale bien; intentamos hacer cosas que no habíamos hecho tanto ante Corea como con Alemania que nos costó caro, y eso nos pegó mucho”, declaró.

Recordó que “después llegamos con Brasil con ganas de pasar, pero llegamos golpeados, que dejamos ir la oportunidad de ser primeros de grupo y agarrar otro camino que quizá había sido más asequible”.

Asimismo, destacó que para cumplir con las metas que quiere el futbol mexicano es necesario realizar cambios de fondo, como el de darle facilidades para que el jugador emigre a Europa.

“Ese salto de calidad tiene que venir de los directivos que son dueños del futbol y tiene que ver más a futuro; lo he dicho toda mi carrera; deben haber más facilidades para que los jugadores salgan”, acotó.

Inquirido sobre el “’pacto de caballeros’, que tiene años y años, dijo que “hoy en día no tengo duda que habrán directivos que se han burlado del acuerdo que hemos llegado como asociación de jugadores, te lo aseguro, porque ellos siguen una forma de dirigir a los equipos de una manera que yo creo que no progresamos”.

“Ojalá con todas estas reglas ayuden a que crezcan en todos los sentidos porque siempre esperan a que el jugador dé el salto y siempre ha sido que el jugador es el mediocre, que el jugador vive muy cómodo en México y no quiere salir”, expresó.

“Si te das cuenta, todos lo que han salido han salido, prácticamente, bien vendidos, (Héctor) Herrera, (Javier Hernández) ‘Chicharito’; ahora (Erick Gutiérrez) ‘Guti’, el (Hirving Lozano) ‘Chucky’; yo en su momento, a excepción del Tecate, que tuvo que pelearse con Monterrey, que no era necesario”, puntualizó Guardado.