Absolutamente falsa destitución de Guillermo Álvarez Cuevas de Cooperativa Cruz Azul

La Cooperativa Cruz Azul, en su cuenta oficial de Twitter, Cemento Cruz Azul, desmiente la presunta destitución de Guillermo Álvarez Cuevas como circuló en varios medios de comunicación.

Sobre el supuesto comunicado, La Cruz Azul emite un mensaje a los amigos de la prensa:

1.- El comunicado que advierte la destitución del Director General es absolutamente falso y sin ningún tipo de sustento legal y jurídico.

2.- El comunicado que expresa dicha información falsa tampoco fue emitido por ninguna representación real de la organización Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., o empresas filiales.

3.- No existió ni ha existido intervención alguna de la fuerza pública en la organización.

4.- Las labores y responsabilidades propias de la Dirección General se están llevando a cabo de manera cotidiana y en absoluta normalidad.

CONTINÚA DESPACHANDO DESDE SEDE DE SOCIEDAD

Guillermo ‘Billy’ Álvarez no fue destituido como director general de la Cooperativa Cruz Azul, afirmó este jueves el vocero de la organización, Jorge Hernández.

Cabe señalar que por la mañana de este jueves circuló un supuesto comunicado firmado por un grupo de socios de la cooperativa, en donde se afirmaba la salida de Álvarez, la cual según ellos se habría dado basada en la orden del juez XI de distrito en materia civil de la Ciudad de México.

Hernández enfatizó de manera clara y rotunda que un juez no puede determinar la destitución o nombramiento de un director general, ya que sólo la Asamblea General tiene esta facultad, pues es una Cooperativa y no una empresa.

“Los puestos directivos como los de los consejeros y directores son nombrados por la Asamblea General de la organización y un juez no puede destituir a ningún directivo”, puntualizó.

El vocero refirió que un juez sólo puede remover de un cargo a un directivo si existe una impugnación de la Asamblea donde éste haya sido nombrado.

“Si la Asamblea es inexistente, automáticamente los puestos o nombramientos son inexistentes”, reiteró.

“Nuestro director general fue electo en Asamblea General, que es el máximo órgano de la cooperativa y fue legal”, aseguró de forma enérgica.

El vocero asevera que ‘Billy’ Álvarez continúa despachando desde la sede de la sociedad al sur de la ciudad y no recibió notificación alguna porque este procedimiento no es legal.

“Lo que se difundió en medios de comunicación y redes es totalmente falso”, reiteró.

Cabe destacar que la Cooperativa Cruz Azul es la empresa que está detrás del club del futbol mexicano del mismo nombre, y Billy Álvarez funge como presidente del equipo.