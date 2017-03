Yuri tendrá una conexión más íntima con fans en su próximo concierto en el Auditorio

La intérprete mexicana Yuri busca conectarse nuevamente con el público e interactuar de manera más íntima a través de su música con el espectáculo “Tan cerquita”, que presentará el 5 de mayo próximo en el Auditorio Nacional.

“Es una presentación que decidí llamar así porque los artistas tenemos que volver a nuestros orígenes, a veces sucede que estamos alejados del público por diversos motivos y es mi intención volver a estar muy cerquita de todos mis seguidores”, explicó la cantante.

El espectáculo musical es también una muestra de lo que se verá en el disco “Primera fila”, a lanzarse el 17 de mayo próximo, un DVD grabado en vivo en el que Yuri canta los éxitos más significativos de su trayectoria con nuevos arreglos.

“La producción se distingue por contener temas emblemáticos pero renovados, que los hacen ser más frescos, solo hay cuatro canciones nuevas. Se grabó en vivo, por lo que se verá a mis fans no solo de México, sino de Chile, Puerto Rico y otros países de Centroamérica, quienes se reencontraron conmigo”.

Expresó que fueron sus mismos seguidores quienes la motivaron a crear el concepto del espectáculo, en el que se diera más peso a su actividad como cantante y menos a la producción, de manera que los protagonistas fueran la música y los asistentes.

“La gente me decía que no hacía falta que bailara tanto, que tuviera muchos cambios de vestuario o que se metiera tanto en la producción, que preferían oírme cantar, que estuviera con ellos a través de mis canciones y al público hay que complacerlo con lo que quiere”, dijo la intérprete.

Actualmente, Yuri promociona el primer corte de “Primera fila” titulado “Perdón”, que alude al sentimiento de una mujer que cuando termina una relación decide seguir adelante y no atarse a su pasado.

“Es una canción que dice perdóname por ya no pensar en ti, yo ya te olvidé, no vengas a decirme que lo intentemos otra vez porque, perdón, ya no te recuerdo. Aunque no todas las mujeres reaccionamos así, la más maduras e inteligentes saben que es mejor decir en estos casos, ya no te llevo en mi memoria”.

Con más de 35 años de trayectoria, la veracruzana continuará con más presentaciones en el país a lo largo del año para mostrar y compartir esta faceta renovada en su carrera.

“A los ochenteros siempre nos cuesta trabajo tener en listas de popularidad canciones nuevas, casi siempre nos evocan con los temas viejos, pero yo siempre he luchado por crecer y darle cosas nueva a la gente, refrescarme porque no siempre voy a cantar ‘La maldita primavera’ y ‘Detrás de mi ventana’”.

Yuri opinó que es la pasión que tiene por la música y lo que la mantiene vigente, así como su visión por ofrecer novedades a los escuchas. “Me gusta ver que me voy renovando, me siento jovial y fresca, y eso me hace sentir viva”, concluyó.