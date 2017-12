Yessi, bella y sexy

Hablar de Yessica Prado es reconocer que es una modelo que está vigente en el gusto del público, pero sobre todo es una chica que antepone sus principios y valores a los intereses económicos.

Es por todos sabido que la conductora mexicana es fanática de los deportes, tan es así que siempre en las tomas deja ver su escultural figura y su lado más sexy.

Otra de sus pasiones es la actuación y ya hace gala de sus dotes como como actriz, pero mientras tanto participa de grabaciones en la pantalla chica, como en los programas ‘Doble Sentido’ y en ‘La Cantina del Turco’, de Israel Jaitovich, series de gran éxito en la televisión de paga.

La bella modelo, de 24 años de edad, vino al mundo un 15 de septiembre en Tampico, Tamaulipas, para beneplácito de la pupila masculina.

Ha participado como imagen de varios deportes de contacto como el boxeo, la UFC, el futbol americano y la pelota caliente.

Es de resaltar que la hermosa Prado es todo un ‘boom’ y causa furor en las redes sociales… tan es así que ya es integrante de Sport Queens, un concepto innovador que selecciona a destacadas modelos de talla internacional para hacer pasarelas, firmas de autógrafos y convivencias con sus admiradores.

Por si lo anterior no bastara, también es una de las Chicas Fire en el boxeo.

Y la cerecita al pastel: Yessi es también entrenadora de pesas… Todo un estuche de monerías… Belleza y fortaleza en una figura de infarto… ¿Qué más se le puede pedir a una divina tentación?

Es innegable que para muchos es una bendición, para otros una perdición, para los infernales una maldición, y para unos es una fundición de belleza y mujer.

NO AL PORNO

Todos sus logros profesionales no están en duda, es de gran mérito todo lo que ha hecho, pero ella, antes que todo, es persona y tiene principios y valores que han permitido que supere todo tipo de adversidad.

Su belleza cautivadora no pasa inadvertida para los grandes empresarios y productores, por lo que le han propuesto ‘jugosos’ contratos para protagonizar películas de entretenimiento para adultos, pero Yessica los ha rechazado de forma contundente.

“Puedo hacer tomas eróticas y mostrar mi cuerpo con fines artísticos y estéticos, pero jamás haría películas porno, no está en mis proyectos, no me gusta eso para nada, es la verdad”, expresa la chica tamaulipeca.

“Y menos que me graben haciendo sexo”, añade la también actriz.

Expresa que no pone en tela de juicio si está bien o está mal, pues respeta a sus compañeras de profesión que lo hacen.

“No tengo por qué criticar a mis compañeras que lo hacen, es decisión de cada quien”, agrega.

“Pero yo en lo personal no haría cintas porno porque sencillamente no me gusta, eso es todo, no hay otra razón, yo hago lo que quiero y lo que me gusta”, puntualiza la también integrante de Televisa Deportes.

REDES SOCIALES

Si quieres seguir sus pasos y estar al pendiente de sus actividades, síguela en:

Facebook: Yessica Prado

Instagram: yessi_chocolat.