Yandel se une a los estelares participantes de Kaya Fest

El intérprete de música urbana Yandel, ganador del premio Grammy, participará en el evento Kaya Fest de este año, a celebrarse en el NOS Events Center en San Bernardino, California, los días 28 y 29 de abril.

Yandel es uno de los primeros protagonistas del reggaetón. Su estilo surgió hace dos décadas y aporta ritmos y matices de hip hop, R&B, pop y reggae.

“Update”, su cuarto álbum de estudio, con la popular canción “Sólo mía”, que acaba de superar los 50 millones de visualizaciones en YouTube, se estrenó en septiembre de 2017 en Sony Music Latin.

“La música une a la gente. Tener a Yandel en Kaya Fest este año significa que nuestro movimiento de unidad, celebración y amor se extiende todavía a más culturas y que el mensaje llega a más personas aún”, dijo Stephen Marley, fundador de Kaya Fest.

Yandel, conocido como miembro del dúo Wisin y Yandel, es el único artista de reggaetón que gana un premio Grammy y un Latin Grammy.

“El reggaetón, que se originó en Puerto Rico, está influenciado parcialmente por la música caribeña, en particular por el dancehall y el reggae jamaiquino. La experiencia musical compartida con los asistentes a Kaya Fest es una discusión diaria, y el reguetón fue una adición natural para nosotros”, dijo David F. Alfonso, presidente de OneRise Entertainment.

Yandel actuará en Kaya Fest el próximo 28 de abril y se unirá a un programa de dos días con artistas como Stephen Marley, Ziggy Marley, Damian Marley, Julian Marley, Ky-Mani Marley, Ms. Lauryn Hill, Cypress Hill, Action Bronson, Chronixx, Toots & the Maytals, Common Kings y el guitarrista Tom Morello, de Rage Against the Machine, entre otros participantes.