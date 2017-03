Vivimos en un mundo de bellas y bestias: Dan Stevens

Luego de que “La Bella y la Bestia” fuera escrita hace más de 300 años, la nueva versión dirigida por Bill Condon narra distintas formas sobre cómo una persona puede ser una bestia y cómo cualquier mujer puede ser bella por dentro, señaló el actor y protagonista del nuevo filme, Dan Stevens.

En la historia el príncipe, que tiene un enorme ego y desprecio por quien no es como él, es castigado con un maleficio que lo convierte en lo que realmente es por dentro: una “bestia”, y sólo a través del amor y la compasión vuelve a ser hombre.

Sin embargo para Dan Stevens hoy la palabra “bestia” se utiliza de diferentes formas y el significado que se le da varía entre las diferentes generaciones.

“Creo que en el personaje del príncipe, aún cuando no es una bestia, primero vimos por qué fue maldecido y la idea de que ese príncipe joven tenga una terrible conducta, lo podría poner como una bestia.

“Me gusta la idea de que a ese joven lo vean así, como una bestia, ya que lo dejaron seguir así, con esa conducta, nadie lo supervisó y pasó mucho tiempo; esa es una forma de hacer a una bestia”, expresó el actor británico.

En entrevista con Notimex, compartió que para cuando filmaban “La Bella y la Bestia”, película donde comparte créditos con Emma Watson, su pequeño hijo tenía apenas dos años, edad difícil conocida como “los terribles dos”, que catalogó de terrible, situación que le hizo cuestionarse qué pasaría si su pequeño continuara con esa actitud el resto de su vida.

En ese sentido consideró justo lo que muestra la película, “entonces vemos a este niñito que nadie le dice nada, que lo dejan ser así y se siente capaz de querer tener todo, ese temperamento de que se sienten merecedores de todo. Esas son las características que llevan a la maldición de ser una bestia”.

En el caso de Bella, dijo, “esta mujer llega con mucho menos fortuna y mucha menos suerte que él, y es totalmente diferente”.

Destacó que el cuento está plagado de energías masculinas y femeninas, donde en el caso de la masculinidad se permite que esté completamente suelta y liberada, detalles que se perciben en el personaje de “Gaston” (papel interpretado por el gallardo Luke Evans), que también es un tipo de bestia por su comportamiento, pero muchas de las jóvenes lo ven hermoso, “es un cuento interesante con dos maneras de verlo”.

A ese intérprete de 34 años le queda claro que “Bella no es una princesa, es una mujer que no busca serlo, ni busca a su príncipe encantador. Ella está enamorada de crecer, de explorar el mundo, y ella sabe que esto no es suficiente, eso la hace hermosa a los ojos de los demás”.

Y así la Bestia se da cuenta que hay más que belleza externa. “Él sabe que hay más, y es lo que la hace hermosa, ese apetito por saber, como cuando van a la biblioteca para que ella tuviera más opciones, eso fue lo que a ella le encantó, y juntos poder así explorar lo infinito, eso es lo que es hermoso de esta historia”.

Posterior a ese filme Dan mantiene a su personaje de David Haller en la serie “Legion”. Sin embargo, ya está listo para estrenar en abril una película y otras más posteriormente.

La nueva versión de acción real “La Bella y La Bestia”, protagonizada por Emma Watson, Dan Stevens y Luke Evans, se estrenará el 17 de marzo en salas del país.