Víctor García dará “tiro de gracia en el mercado musical” con próximo disco

El cantautor Víctor García dijo que vive con plena lucidez, por lo que puede ver lo bonito de la vida y en breve lanzará un disco en el que lleva invertidos cuatro años, aunque aseguró que con él dará “un tiro en el mercado musical”, porque son canciones inéditas escritas por él.

El también actor compartió que desde que tuvo y se dio la libertad de opinar y de hacer lo que quisiera, musicalmente hablando, decidió componer sus propias canciones y de hacer música, por lo que trabaja con el productor Luca Ortega, a quien conoció en la cinta de Teresa Suárez, “¿Qué le dijiste a Dios?”.

“Él fue productor de la cinta, hicimos sinergia y desde aquel tiempo venimos trabajando, yo digo que cuando este proyecto salga será una gran aventura porque voy a dar un tiro en el mercado musical y es un recorrido por estos 15 años de trabajo”, señaló.

Mencionó que es un proyecto con el cual se identifica, y que no solo desea ser un buen intérprete sino ser un artista completo.

Compartió que en este nuevo disco mostrará las influencias musicales de figuras de la composición como Joan Sebastian y Juan Gabriel, y aunque no se compara con ellos, reconoce que eran grandes figuras.

“Quiero componer mi música porque tengo algo qué decir, tampoco quiero pretender que soy el gran compositor, simplemente tengo algo que decir y quiero compartir, para escribir la música me rodeo de gente profesional”, aseguró.

En este nuevo disco el público podrá escuchar temas en acompañamiento de banda, así como baladas, pop, entre otros, “por eso será bonito porque eso soy yo… es un proyecto integral y estoy haciendo cosas para que las disfrute el público y yo”.

Respecto a que si hará presentaciones para promover su próximo material reveló que como su ideal es ser un “un artista sólido y grande como los de antaño debo pisar todas las plazas: chiquitas, grandes, yo creo que esa es la verdadera carrera, cuando el público te vibra y te siente y te apoya”.

Aseveró que su música está hecha tanto para escenarios de 50 mil personas, como para 500, para cuatro, para las mamás, para todos, dijo.

Respecto a que si tiene como planes futuros protagonizar telenovelas o películas, Víctor compartió un consejo de su abuelo quien le dijo: “No te preocupes tanto por lo que no tienes, ocúpate por engrandecer lo que ya tienes”.

Y continuó “Me tengo a mí, a mi creatividad, a mi inquietud y a mi objetivo que es la música, entonces le estoy dedicando el tiempo suficiente a lo que realmente sé hacer y en donde me gusta navegar: la música”.

No obstante, mencionó que si surgen proyectos de cine o telenovelas relacionados con la música los aceptaría porque “yo me subo a proyectos que me potencialicen, no que me quiten”.

En cuanto a que el próximo 24 de agosto iniciará la gira “Pr1mera Generación” en el Auditorio Nacional, donde compartirá escenario con la mayoría de sus ex compañeros del reality “La academia”, que cumple 15 años, dijo que es importante porque el público verá a los cantantes que participen en plena madurez.

“Jamás volverán a ver este concierto porque a mis compañeros los siento enteros, sólidos, ya ‘curados de espanto’ de ese camino complicado que es la independencia”, y aseguró que en este momento, todos los ex académicos que aceptaron reunirse para esta gira que iniciará en México y que los llevará a Centroamérica, están fuertes.

“A nosotros juntos no nos tumba nadie, qué bueno que nos topamos con Arturo Velasco y con Antonio Mauri que le dan seguimiento a sus proyectos, nosotros estamos en una televisora que amamos con el corazón porque nos dio la oportunidad, pero esa televisora no hace conciertos, ellos sí los hacen”, finalizó el intérprete.