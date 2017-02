Verónica Castro aplaude apoyo de su hijo Cristian a “El Loco” Valdés

La actriz Verónica Castro aplaudió que su hijo Cristian Castro quiera apoyar a su padre, Manuel “El Loco” Valdés, luego de que la Secretaría de Hacienda canceló sus cuentas de banco ante una supuesto adeudo en el pago de impuestos.

Lo que hagan mis hijos está bien, ellos siempre van a ser buenas personas, siempre lo han hecho bien y yo les he pedido de favor que sean humildes, dijo.

“La caridad es muy importante, pues cuando obras con caridad tienes que recibir lo mismo. Se trata de ayudar sin importar a quien”, comentó Castro.

La actriz dijo que también ha atravesado por problemas económicos, incluso recordó que “para tener a su hijo (de “El Loco” Valdés) tuve que empeñar mi coche y estaba en la universidad.

Son momentos que todos los seres humanos pasamos en la vida y si podemos darnos la mano, no sabes. La vida da muchas vueltas y muchos recuerdos.

Destacó que ella cree en Dios y en el hecho de que “si te portas bien, te tiene que ir bien. Si haces las cosas derechas, te tiene que ir derecho”.

“La Chapis”, como también se le conoce, dijo lo anterior al concluir la ceremonia de la Lotería Nacional que, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria, lanzó a la venta un billete del sorteo mayor 3614, cuyo premio fue de 18 millones de pesos en tres series y 54 millones de pesos en premios.

Al respecto, resaltó que no se esperaba este tipo de honor, pero consideró que tampoco es casualidad pues recordó cuando su abuela compraba su cachito.

“Cuando estaba embarazada de mi madre, le pidió a la Virgen del Perpetuo Socorro que si se sacaba la Lotería le pondría Socorro al hijo que fuera a tener. Entonces se la ganó y por eso mi mamá se llama así”, relató.

Destacó que ha sido medio siglo de trabajo, de lucha y entrega. Aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes, de alguna manera, contribuyeron en el desarrollo de su carrera.

Nombró entonces a la directora de telenovelas Beatriz Sheridan; a la representante artística Fanny Schatz y al expresidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.

“Todos los que me apoyaron para armar mi carrera han fallecido, que Dios me los guarde y los tenga en su santa gloria. Mi agradecimiento eterno para ellos que confiaron en mí”, subrayó la gran estrella de las telenovelas en México.

Recordó que en este camino ha compartido créditos con grandes amigos como RogeIio Guerra. “Y cómo decirle gracias si ahora tal vez no me escucha o no me reconoce. Son cosas que duelen mucho, pero también existen las que me dan mucha felicidad.

“Cómo olvidar a María Félix, quien me regaló un programa, porque no me lo cobró. O a Lola Beltrán que cantaba y hacía sus bromas. Son tantas cosas de vida y tantos compañeros que son imposibles de olvidar e imposibles de agradecer”.

Destacó que en este periodo de vida profesional el público ha sido fundamental porque sin su apoyo hubiera sido imposible que tuviera un lugar en el ambiente artístico.

“A ustedes les debo mi carrera, por ustedes me dan los premios, por ustedes estoy parada en este lugar. Que Dios me los bendiga siempre”.

A sus 64 años, Verónica Castro señaló que es una mujer normal pese a que se vista de oropel y luzca un peinado refinado.

“Soy como cualquiera de ustedes, una madre soltera que tuvo que luchar mucho sin la ayuda de nadie. Nadie me regaló nada. Todo me costó trabajo como a ustedes, las mujeres luchadoras, porque las mexicanas los tenemos y bien puestos”.

Con respecto a la serie de televisión que protagonizará para la plataforma Netflix, la actriz comentó que aceptó la propuesta porque aunque pertenece al siglo pasado, se estaba quedando en él y tenía que aceptar participar en los nuevos conceptos televisivos.

Respecto a los rumores en torno a que Cristian Castro contraerá nupcias con su nueva pareja, respondió: “Ave María, ustedes que le siguen creyendo”.

La afamada actriz también se dio tiempo para hablar de política y con respecto a los proyectos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump busca llevar a cabo en contra de México, opinó:

“Tenemos que revertir toda la maldad que aparezca de quien sea y como sea. Hay que revertirla con pura bondad, exactamente pegándolo al contrario del mal que hacen las personas y así nos va ir mucho mejor. Así como él está pegando con una mano, nosotros hay que responder con la otra, pero bien, decentemente, sin faltar al respeto”.