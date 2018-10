“Venom” conserva por segunda semana primer lugar de taquilla en EU

El filme “Venom” se mantuvo por segunda semana consecutiva en el primer lugar de la taquilla en cines de Estados Unidos al recaudar otros 35 millones 700 mil dólares, reportaron fuentes de la industria fílmica.

“Star is born”, con Lady Gaga y Bradley Cooper, ingresó otros 28 millones de dólares y la debutante “First Man” sobre el primer hombre que pisó la Luna se instaló en la tercera posición con 16 millones 500 mil dólares, de acuerdo con las cifras preliminares de viernes a domingo.

La recaudación de “First Man” de los Estudios Universal, que tuvo un costo de producción de 70 millones de dólares, quedó distante a las proyecciones que se tenían para esta producción que se estrenó en tres mil 640 salas de cine.

“Venom”, la cinta de los Estudios Sony sobre un héroe de acción que se exhibió en cuatro mil 250 salas, acumuló en sus dos semanas una taquilla total doméstica de 142 millones 500 mil dólares.

En cuarta posición se ubicó la debutante “Goosebumps 2: Haunted Halloween” que se espera que ingrese 16 millones 200 mil dólares, seguido por “Small Foot” con nueve millones 300 mil dólares.

En sexto se colocó “Night School” con ocho millones de dólares, seguido por “Bad Times at the El Royale”, con siete millones 200 mil dólares, “The House with Clock in the Walls” con tres millones 900 mil dólares, “The hate U” con un millón 800 mil dólares y “A Simple Favor”, con un millón 400 mil dólares.