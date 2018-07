Una Leona musical en el Coloso de Reforma

Lupita D’Alessio inicia su carrera a principios de los años 70.

Su primer gran éxito fue el cover de la canción italiana “Mi corazón es un gitano”, al que le siguieron “Ya no me vuelvo a enamorar”, “Si tú ya no me quieres” y “Ya, ya, ya”, entre muchos otros.

Posteriormente graba un disco con canciones infantiles, destacando el inolvidable tema de la exitosa telenovela ‘Mundo de juguete’ y la canción “Érase una vez”, ambos en su voz se convirtieron en grandes éxitos.

Después de agotar las localidades de sus cinco conciertos el año pasado, Lupita D’Alessio anuncia una nueva fecha en uno de los escenarios más importantes del país, el Auditorio Nacional.

La cita para acompañar a la intérprete de ‘Mudanzas’ será el 7 de julio.

Con el renombre que la caracteriza, en 2017 Lupita D’Alessio conquistó una vez más los escenarios.

Después de cuatro conciertos con boletos agotados, la interpreté cerró el año con una quinta fecha en el Coloso de Reforma.

Este 2018, la cantante regresa para continuar con el éxito. Más allá de una voz privilegiada y una carrera consagrada, Lupita es considerada una cantante fuerte, apasionada y con un orgullo inquebrantable.

Sus seguidores han sido fieles a una de las voces más queridas, pero también más polémicas, de la balada romántica.

Con más de 45 años de trayectoria musical y cerca de 25 millones de copias vendidas, ha logrado un alto reconocimiento en la industria de la música, lo que la hace aún más grande e imponente en los escenarios al presentar un espectáculo propio y lleno de matices emocionales.

Con su serie ‘Hoy voy a cambiar’, D’Alessio mostró una parte de su vida que, si bien, ya percibíamos a través de sus canciones, cambió la perspectiva y la forma de escuchar y sentir su música.

Temas como: ‘Acaríciame’, ‘Mentiras’ y ‘Qué ganas de no verte nunca más’, se vuelven anécdotas personales y experiencias en la vida de la cantante.

Ya no es sólo una canción que desarrolla un tema amoroso o desgarrador, sino vivencias que marcaron a la intérprete para toda su vida.

Su más reciente CD original llamado ‘Cuando Se Ama Como Tú’ que lanzó después de 18 años de no tener un material musical original en el mercado, ha sido un verdadero golpe de ventas.

La cita para acompañar a la Leona Dormida será este sábado 7 de julio en punto de las 20:00 horas que promete ser una gran velada musical.