‘Una Familia de 10’ dará funciones especiales en Semana Santa

El actor y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, anunció el inicio de las funciones especiales de Semana Santa de la puesta en escena “Una Familia de 10”, en el Teatro Royal Pedregal, además de su gira por interior de la República.

En conferencia de prensa, previa a la función de las 17:00 horas en el foro teatral, Ortiz de Pinedo agradeció a los medios de comunicación su interés por saber de su salud.

“Volví de nuevo de una fuerte neumonía y estoy aquí listo para seguir trabajando para y por el teatro; después de estar en terapia intensiva hoy regreso con más energía”, comentó.

El productor respondió a Notimex que la altura de la Ciudad de México y la contaminación, le afecta severamente no sólo a él, sino a todos aquellos que sufrieron de cáncer de pulmón y del padecimiento de EPOC.

“En mi caso, no sólo es la altura y la contaminación, sino también el contacto con la gente que porta algún virus de gripa o de tos, pero cómo saber quiénes están enfermos o no, si los actores siempre estamos obligados a atender al público y cualquier padecimiento se me exagera en neumonía”.

Incluso, afirmó que otro riesgo para los que padecen de enfermedades respiratorias son los viajes en avión o autobús, porque el aire acondicionado se vicia y se corre el riesgo de una mayor probabilidad de contagios en vías respiratorias.

Cuestionado sobre el deseo que pidió al apagar las velitas de su pastel, Ortiz de Pinedo dijo que pidió seguir soplando y en tono de mofa respondió que “los seres humanos tienen la capacidad de seguir amando, hasta edades muy adultas, y es mentira que al llegar a cierta edad todo deseo se acaba”.

“Pero mientras uno siga firmes en la vida, se sigue siendo soldado y se mete uno a la trincheras, y si estás allí, tiras cañonazos y hay que librar batallas y mi mujer es un enemigo fantástico”, bromeó.

El actor también apuntó que está listo para la gira de más de 40 fechas, hasta el mes de junio, en donde se develará la placa por las 500 representaciones que esperan festejar en forma multitudinaria.

“Entre estas funciones, se va a develar la placa de las 500 representaciones, que son más, pero ese es el número que cerramos el próximo sábado 7 de abril, donde tendremos muchos invitados, amigos actores para que estén con nosotros ese día, para que sea una develación multitudinaria”.

Por último, Ortiz de Pinedo le deseo suerte al también actor, Jesús Ochoa, en su triunfo como nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Actores (Anda), quien compartirá Comité Ejecutivo con Marco Treviño, como secretario del Exterior e Interior; y Alejandro Calva como secretario de Trabajo y Conflictos.

Además de Jorge Zárate como secretario de Estadística y Organización; Oscar Bonfiglio, en la Secretaría del Tesoro y Administración; Cynthia Klitbo en Previsión Social; y Laura Ayala en Actas y Acuerdos.