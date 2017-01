“Un muro no resuelve los problemas”, afirma Don Francisco

“No se si vamos a volver a esos tiempos, espero que no y prefiero ser optimista y creo que este país no lo gobierna solamente una persona ya que hay un Congreso y creo que ellos también tendrán que dar su palabra”, señaló

El animador chileno Don Francisco dijo que en tres décadas que ha vivido en Estados Unidos nunca ha visto una época tan difícil para los inmigrantes como la actual con el nuevo gobierno de Donald Trump y señaló que “un muro no resuelve los problemas”.

“Me dicen que antes hubo momentos difíciles –para los inmigrantes- que no les permitían hablar español en Texas, pero desde hace 30 años que estoy aquí no he visto algo así”, afirmó en entrevista con Notimex Mario Kreutzberger, su nombre real.

“No se si vamos a volver a esos tiempos, espero que no y prefiero ser optimista y creo que este país no lo gobierna solamente una persona ya que hay un Congreso y creo que ellos también tendrán que dar su palabra”, señaló.

Kreutzberger, de 76 años, quien conoce muy bien las historias de inmigrantes y persecución, pues su padre Erick, judío de origen alemán, fue un sobreviviente del Holocausto que huyó a Chile.

El animador dijo que no cree que el muro que plantea el presidente Donald Trump con México sea una solución.

“Nadie sabe si se va a poder cumplir, yo creo en los acuerdos y no en los muros. Muchas cosas de las que ha dicho Trump han sido dañinas y ofensivas para nuestra comunidad, yo espero que en la vida presidencial él tenga otra actitud”, apuntó el animador.

Don Francisco charló de varios temas con Notimex en su camerino de los estudios de Telemundo antes de la grabación de su nuevo programa “Siempre Niños”, que se presenta los domingos por la noche en Estados Unidos y en América Latina los sábados.

Con 54 de sus 76 años dedicados a la televisión, Kreutzberger es un experimentado y espontáneo conductor que es acompañado para este programa por los mexicanos Patricia Manterola y Karim Mendiburu.

“Tenenos de todo, es la parte humana, la parte humorística con ninos actores que hacen un segmento que se llama Pequeños y Risueños. Me han sorprendido los niños especiales que han venido del mundo, una niña china que viene a tocar el piano y unos matemáticos mexicanos muy inteligentes”, explicó el animador.

El programa en su tercera semana contará con la visita del cantante mexicano Luis Coronel, y segmentos como“Qué de Qué”, donde los más pequeños adivinan y opinan sobre objetos desconocidos; el nuevo segmento ‘De Safari con Ron’, con el experto en animales salvajes, Ron Magill; y ‘Entre Niños’, donde tienen que solucionar un problema de adultos.

Kreutzberger también realiza el programa “Don Francisco Te Invita” que se transmite inmediatamente después por la cadena y en el cual presenta a figuras que revelan lo más íntimo de sus vidas.

Don Francisco, casado con Teresa y padre de tres hijos que le han hecho nueve veces abuelo, y quien reside en Estados Unidos desde 1986, afirmó por otro lado que de salud se encuentra bien y que seguirá trabajando hasta que el cuerpo aguante.

“En esto no se sabe en realidad, yo cuando me fui del programa que hice por 53 años, Sábado Gigante, yo no dije nunca hasta luego, dije hasta siempre y eso significa que mientras yo pueda trabajar y si yo veo que mi condiciones no funcionan hasta ahí llego”, apuntó.

Por lo pronto además de su trabajo en Telemundo, el animador viaja una vez al mes a Chile para realizar un programa titulado “Usted nos reconoce” en el que hace un viaje por su país al mismo lugar donde fue hace 30 años buscando a la misma gente.

“Hay algunos lugares que cambiaron mucho y otros nada”, subrayó.

Para finalizar, el animador señaló que pese a que la internet ha hecho que baje la fuerza de la televisión “creo que se va a mantener y sobre el caso de la comunidad hispana necesita además de información y entretenimiento, y nosotros nos hemos dedicado toda la vida a hacer eso”.