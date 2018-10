U2 no ve la hora

El video de la canción “Get Out Of Your Own Way” de U2 sigue sin ver la luz.

Ello, pese a haber sido grabado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., integrantes de la banda irlandesa, en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Juárez, hace un año.

La razón de que el video de la canción “Get Out Of Your Own Way” no haya visto la luz radica en el hecho de que para su grabación se echó mano de las mismas calaveras utilizadas para la filmación de la película “Spectre” del agente 007, protagonizada por el actor británico Daniel Craig.

Es decir, que la producción del largometraje en referencia no ha dado su autorización para que se les vea, de manera comercial, en el clip.

En consecuencia, el video de la canción “Get Out Of Your Own Way” no tiene para cuándo ser lanzado.