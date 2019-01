Triunfa en su primer Lunario la cantante de blues mexicana, Steffie Belt

La cantante de blues veracruzana, Steffie Beltt, triunfó en el Lunario del Auditorio Nacional, la noche de este viernes, en el primer concierto en este recinto del Paseo de la Reforma, al lograr una ovación del público que abarrotó el lugar, el cual le ofreció un nutrido aplauso que le hizo reverenciar sobre el escenario en gesto de agradecimiento.

La cantante mexicano cubana, por la descendencia familiar de padre y madre, ahora piensa en el Foro grande, confiada en su enorme talento y potente voz, Steffie Beltt, quien salió al escenario enfundada en un short y top negros que hicieron contraste con un diminuto saco dorado se entregó a su canto e hizo vibrar el ambiente a través de un rosario de canciones acompañadas por la primer y única Orquesta de blues.

La joven cantautora dio rienda suelta a su naturaleza y canción a canción los espectadores fueron seducidos por sus rangos vocales con temas como: “En tu corazón”, “No pares”, “Siempre que te vas”, “En el momento en el que te”, “Te dedicó este blues”, “Borracha de recuerdos”, “Si aprendí”, “Pídemelo”, “Sólo amistad”, “Apágame” y “Disparo”, todas ellas de su más reciente producción discográfica.

La intérprete además de su apreciable voz, atrapó la atención de los caballeros con sus sensuales movimientos, que dibujaron siluetas a lo largo y ancho del escenario dejando entrever su voluptuoso cuerpo que arrancó suspiró y gritos de “Te amo” o “Me quiero casar contigo”, dichos que a la propia Steffie Beltt le originaron una amplia sonrisa y que la motivaron a demostrar la herencia negra que trae en su material genético.

“La voz del blues mexicano”, que en poco tiempo ha logrado cantar en exclusivos cruceros y en muchas partes del Mundo ganando reconocimiento internacional, dijo en el micrófono estar más segura de soñar con pisar el magno escenario del Auditorio Nacional, por lo que no hicieron falta los emblemáticos temas como: “A Feel Good”, “I’ve got You”, “Bésame mucho”, “Best friend”, “Expensive”, “Stan By me”, “The game” y “Rehab”, entre otras.