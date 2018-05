Todo listo para la Expo Sexo y Erotismo VIP recargado

Fernando Deira, el famoso productor del mundo del entretenimiento para adultos, ofrece conferencia de prensa y da detalles sobre lo que se verá en la Expo Sexo y Erotismo VIP, evento que se realizará los próximos 1, 2 y 3 de junio en el 360 Venue, ubicado en Naucalpan, Estado de México, muy cerquita de Periférico Norte, casi cerca del Metro Toreo.

Con la asistencia de más de cincuenta modelos y las actrices del cine para adultos mexicano más reconocidas, así como invitadas del cine XXX de Europa y Estados Unidos, Naucalpan se viste de gala para albergar la Expo Sexo y Erotismo, que para muchos es más recargado que nunca.

Fernando Deira, promotor de este concepto innovador, aseguró que esta edición tendrá muchos puntos a favor.

El primero, que será en un sitio conocido como 360 Venue, ubicado en la esquina de Periférico Norte y avenida 1 de Mayo, y su capacidad es menor a la que se atendía en el Palacio de los Deportes, pero una gran ventaja es que habrá más contacto con el público y con las modelos.

“Allá recibíamos cerca de seis mil a siete mil visitantes diarios; aquí no podemos pasar el límite de cinco mil, pero la experiencia será mucho más personalizada”, señala Deira.

Otro de los puntos a favor es que el público contará con pantallas gigantes HD, por lo que tendrá una vista panorámica de lo que sucede en los diferentes escenarios que se colocarán.

“No habrá tantas personas al mismo tiempo dentro, por lo que podrás acercarte más a admirar a tu actriz o modelo preferida; este año habrá más de 50 bellezas que deleitarán tu pupila”, expresó.

Fernando también comenta que por estar en el Estado de México, las regulaciones son más flexibles y los shows que el público quería ver en el Palacio de los Deportes aquí serán una realidad.

“Por desgracia la gente no podía vivir una experiencia más completa, pero aquí sí habrá shows eróticos que complacerán más al ojo de los espectadores”, expresó el organizador.

Pero como todo, el hecho de tener una mejor calidad tiene su costo y cada boleto tendrá un valor de 500 pesos, además del VIP, con el cual sólo pocos se quedarán a ver las sorpresas cuando las puertas se cierren a las 22:00 horas.

“Tenemos un ‘after party’ preparado, o sea, espectáculos como no los han visto, además de contar con invitadas como Apolonia La Piedra, Kagney Linn Karter, Harley Rosembush, Shopie Dee y talento mexicano como Eva Davai, Paula Ramos, Silvia Santez, Helena Danaé y la sensación del momento #Lady Lencería, quien encendió las redes sociales hace unos días tras posar en el interior del Palacio Nacional”, añade.

Así que ya lo saben, estimados lectores, la máxima diversión está garantizada en la Expo Sexo de 360 Venue.

SEXMEX, EL GRAN SEMILLERO DEL PORNO MEXICANO: DEIRA

Fernando Deira, ícono del mundo del entretenimiento para adultos, habla para IMPACTO sobre la forma en que logró consolidar a Sexmex, una de las casas productoras más importantes de habla hispana.

—¿Cómo surgió la idea de Sexmex?

“Nació por la inquietud de ver porno mexicano que en 2004 no había nada; yo inicié con la idea de ver películas de calidad con mi propio contenido; yo empecé de la forma más humilde y poco a poco fui creciendo, teniendo mucho éxito hasta convertir a Sexmex en una gran casa productora en el gusto del público”.

—Una faceta que se desconoce, ¿ibas para sacerdote?

“Yo tenía la firme intención de ser sacerdote, pero conforme fueron pasando los años me fui dando cuenta que no era lo mío, que no era mi vocación y deserté de ahí.

“El cambio fue gradual, pues yo también soy músico, y andando en el mundo de la bohemia y en el ambiente artístico, conocí a muchos modelos, chicas que trabajaban en table dance, y me surgió la idea de tomarle fotos, porque sabrás que yo también soy fotógrafo, una cosa me llevó a otra y así llegué a la producción erótica y al mundo del porno”.

—¿Imaginaste la gran trascendencia que iba a tener Sexmex con el paso del tiempo?

“Uno siempre aspira a algo grande, afortunadamente se me fueron dando las cosas, poco a poco he ido logrando mis metas y es muy halagador los resultados que hemos obtenido”.

—¿Cualidades que debe tener una chica Sexmex?

“Primero tienen que ser atractivas, lucir muy bien, hacer bien las escenas, ser muy expresivas, dejarse llevar, ser muy eróticas y que además disfruten de su trabajo para lograr que el público quede satisfecho con la producción”.

—¿Te consideras descubridor de talentos?

“Así es, cuando yo inicié en 2004 no había figura porno mexicana, ninguna actriz, ningún actor, a mí tocó abrir camino, picar piedra, y lo primero que hice fue buscar talento para integrarlo a mi empresa y a las producciones; con ese trabajo de muchos años empezaron a surgir figuras que ahora tienen muchos miles de seguidores en sus redes sociales, pero que todas iniciaron en Sexmex.

“Puedo decirlo con toda seguridad que Sexmex ha sido el gran semillero del porno mexicano; unas trabajan conmigo y ya otras trabajan por su cuenta y eso es un gran logro.

“Yo te puedo contar la historia de cada una de ellas antes de ser famosas.

“Ahora ya es más fácil, pues ahora ya muchas chicas quieren ser parte de mi empresa; ya no tengo la necesidad de buscarlas en las calles como lo hacía en un principio, y de eso yo estoy orgulloso”.

—¿Tus chicas tienen contrato con Sexmex?

“Si tienen talento y siento que tienen un gran futuro, platico con ellas para firmar un contrato de exclusividad, eso es indudable”.

—¿Haces el guión de tus películas?

“Yo hago los guiones, a mí siempre me ha gustado contar historias y en mi empresa encuentro la oportunidad de escribirlas, desarrollarlas y verlas realizadas”.

—¿Eres multifacético Fer: Director, productor, dueño, fotógrafo, camarógrafo, guionista?

“Cuando yo inicié, yo hacía de todo, pero conforme con el paso del tiempo he ido incorporando gente talentosa que me pasa ideas, pero yo sigo haciendo de todo y estoy metido en todo, esto me apasiona y encontré la forma de realizar y hacer lo que me gusta hacer, valga la redundancia, pues es algo que me gusta mucho”.

—¿Hasta dónde quieres llegar con Sexmex?

“Quiero que mi empresa sea la mejor de habla hispana, tener más gente, realizar una película que se pueda exhibir en los cines comerciales, tener una mejor de red de distribución de contenido, todavía hay muchas cosas por hacer”, expresa el gran Fernando Deira, dueño de Sexmex y creador del concepto Expo Sexo y Erotismo.