Sosa goza el fitness

La escultural Melissa Sosa es un agasajo de mujer para la pupila masculina.

Resulta que las nuevas imágenes de esta hermosa mujer están prendiendo las redes sociales.

Sosa, del Cuaima Team Chile, realizó una sesión de fotos con el venezolano Angelo Fraioli, en Hallandale Beach, al norte de Miami, Florida.

Cabe señalar que Angelo es el mismo fotógrafo que hizo las tomas para el calendario 2018 de Yarishna Ayala… y no sólo eso, también ha hecho fotos para la paraguaya Fabiola Martínez, quien es una multicampeona wellness.

Fraioli tuvo como misión plasmar la belleza de Sosa a través del lente de su cámara y enmarcado por las hermosas playas de este lugar.

En las imágenes se apostaron por bikinis sofisticados y elegantes y conjuntos deportivos playeros de estilo fresco y femenino.

Una de las frases favoritas de Mercedes es que “las abdominales se hacen en casa, se hacen en la dieta”, lo que la ha ayudado a tener éxito en sus competiciones fitness.

Sosa nació en Chile y adelanta que entre sus planes está radicar en México.

“Tengo planeado vivir en México, me han tratado muy bien”, dijo entre sonrisas.

“Siempre me gustó el fitness y cuando vi el tema de competición me lancé, dije ‘esto es para mí’ y me lancé con todo”, añade.

“Me costó un año, más o menos, adaptarme a las cámaras, a las fotografías y todo eso, pero ya, ya estoy un poquito más acostumbrada”, comentó la escultural Mercedes.

Como todo en la vida, la belleza cuesta… y expresa que lo más difícil para ella no es el trabajo físico sino la dieta.

“A mí me encanta comer saludable, de hecho cocino riquísimo, pero de repente una tiene ganas de comerse un chocolate, un sándwich o una torta y ahí es cuando uno tiene que privarse”, dice con cierta tristeza.

Pero bueno, es indudable que Mercedes le hace honor a su apellido, Sosa, pues cada día es más hermosa.