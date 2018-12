“Somos campeones”, un filme inclusivo y conmovedor de Javier Fesser

La vida de un equipo de baloncesto, integrado por jugadores con discapacidad que cambian la vida de su entrenador, retrata la película “Somos campeones”, del cineasta español Javier Fesser, que se estrenará el 1 de enero.

La cinta presenta una historia que deja varias reflexiones, toda vez que aborda temas como la inclusión, la lucha ante la adversidad y la familia.

Un grupo de jugadores que padecen diferentes problemas demuestran que luchando con amor en lo que se hace, se puede llegar muy lejos, pero ante todo como equipo, sin individualismos.

El amor, la sencillez y la honradez están presentes en cada uno de los jugadores que logran cambiar la conducta y la actitud de su entrenador, hasta el punto de invitar a la novia de éste a ser partícipe del equipo.

Se trata de un planteamiento que no está lejos de la realidad y hace tomar conciencia de que se debe incluir a personas con discapacidad y no discriminarlas por padecer Síndrome de Down.

La cinta, que este año tuvo un éxito sin precedentes en España, ofrece una historia con tintes trágicos y humorísticos, lo que la convierte en una comedia con todos los ingredientes de calidad, desde dirección, actuación y locaciones, y por supuesto el guion cinematográfico.

Con las actuaciones de Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo y José de Luna, entre otros, la historia inicia con el despido del entrenador de un equipo de basquetbol profesional en España, lo que lo lleva a tratar de olvidarse de la situación en un bar.

Alcoholizado maneja su auto, pero más adelante choca contra una patrulla y es detenido. Después es sentenciado a pagar durante unos meses con su tiempo en un centro de cultura, donde se topa con un grupo de jugadores de baloncesto.

Es ahí donde el entrenador cambia su vida y la de su propia novia, quien desea ser mamá, sin importarle que a su edad pueda tener un bebé con Síndrome de Down.