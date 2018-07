Slayer y System of a Down encabezan cartel del Force Metal Fest 2018

Slayer, System of a Down, Alice In Chains, NOFX, Dokken, Dee Snider son algunas de las bandas que forman parte del cartel del Force Metal Fest 2018, que se realizará los días 6 y 7 de octubre, en Teotihuacán, Estado de México.

A partir del mediodía comenzará esta fiesta que pretende refrendar la unión de la comunidad metalera nacional e internacional, con exponentes que tocarán en cinco escenarios.

El Estado de México no podía quedarse lejos de la oferta de festivales de metal que azota al país, por ello es que se realizará en Teotihuacán este evento masivo, el segundo más importante de la nación, después del Hell and Heaven.

La productora Live Talent presenta de este modo, con orgullo, la nueva edición que desbordará pasión y emociones, cuyos boletos ya están a la venta a través del sistema StubHub.

Carcass, The Used, Daron Malakian,, Steel Panther, Sacred Reich, DevilDriver, Pop Evil, Comeback Kid, Dark Funeral, Pestilence, Armored Saint, Asesino, Hipno5e, Black Dog Prowl son otras de las agrupaciones que participarán.

Al igual que So This is Suffering, Akasha, Reytoro, Operus, Critical Assembly, Salvador y Los Leones, Never Again, Avatar, Cemikan y Mexxica.

Además de la música, el festival ofrece una experiencia inigualable con una área de camping, juegos mecánicos, zona gourmet, se informó a través de un comunicado.

El Force Metal Fest nace en el 2012 con el objetivo de brindar una alternativa al enorme público de la Ciudad de México.

Dentro del elenco en la primera edición se contó con bandas de reconocimiento internacional como Soulfly y Destruction en el 2012, Motörhead, Anthrax, Testament, Moonspell, Suicidal Tendencies y Haggard estuvieron en el 2013.

En 2015, celebró su primera edición en Guadalajara con bandas como Judas Priest, Overkill, Carcass, Death Angel, Brujería, Exhumed, Grim Reaper, Born of Osiris, Wehrmacht, Vital Remains y Hocico y en el 2016 con Sepultura, Sabaton.

Este 2018, el Force Metal Fest se muda a un lugar mágico para satisfacer al vasto público nacional.

Con la intención de ofrecer más y mejores alternativas Force Festival y Live Rides brindarán un servicio de transporte oficial desde varios puntos de la Ciudad de México (Mundo E, Plaza Lindavista, Parque España, Parque de los Venados, Perisur).