‘Sexy bomb’ modelo Melanie Pavola

Ya sea en la intimidad de la grabación de un video musical, en alguna sesión fotográfica o, simplemente, disfrutando de sus rutinas de ejercicio, Melanie Pavola se ha erigido como una de las nuevas bombas sexy de las redes sociales.

Así las cosas, y partidaria de mantener siempre activo el cuerpo, es la debilidad de muchos hombres.

Ello, merced a su escultural anatomía y angelical rostro.

Pavola suele echar mano de muchas frases motivacionales, de ahí que en su vida aplique a la perfección la de “mente sana en cuerpo sano”.

Por otra parte, la modelo gusta de convertir su anatomía en lienzo.

En ese tenor, Pavola hace notar que cada uno de sus tatuajes son sentimientos que no quiere olvidar.

“Todos y cada uno son sentimientos que no quiero olvidar o que por diferentes razones perdemos el piso y mis tatuajes me ayudan a recordar quién soy; tengo tatuajes que mantienen a mi familia cerca de mí; tengo tatuajes que me recuerdan viajes”, ha hecho notar la modelo sobre el particular.