Secuela de “No manches Frida” comenzará filmación en abril

Tras posponerse el rodaje de la segunda parte de la exitosa película “No manches Frida”, el actor Mario Morán compartió que ya tienen fecha para comenzar la filmación, que será de abril a mayo, una semana en la ciudad de México y otras más en Cancún.

En entrevista con Notimex, el joven actor expresó su satisfacción por comenzar 2018 con mucho trabajo. “Hace dos años arranqué mi carrera y he tenido mucha suerte porque no he parado de trabajar”, anotó.

Y es que “No manches Frida”, película dirigida por Nacho García, marcó su debut no sólo en el cine sino de su carrera, pues aún se encontraba estudiando en el CEA (Centro de Educación Artística).

Actualmente, forma parte de la producción “Hijas de la Luna”, con Nicandro Díaz, en Televisa, y asegura que a partir de marzo comenzará a compaginar la televisión con el cine.

“En marzo comenzamos los ensayos, lecturas, es el pre, y ya en abril y mayo estaré filmando entre Ciudad de México y Cancún”, compartió Morán.

A decir del joven actor, su participación en esta película le abrió las puertas a los proyectos que posteriormente realizó y lo llena de emoción de regresar ahora con un poco de más aprendizaje.

“Para mí ha sido fantástico trabajar con Omar Chaparro y Martha Higareda, he aprendido mucho de ellos. Y aunque no he leído el guión estoy seguro que será un exitazo y ya veremos qué giro le van a dar”, mencionó.

“No Manches Frida” cuenta la historia de “Zequi”, un ladrón que tras salir de la cárcel decide regresar a recuperar el dinero robado que enterró su cómplice en un terreno baldío, donde ahora han construido el gimnasio en la escuela secundaria Instituto Frida Kahlo.

El ladrón se convierte en maestro suplente y para lograr su cometido tiene que lidiar con la tierna maestra “Lucy” y unos estudiantes descontrolados, rebeldes y mal educados.