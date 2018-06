Se-no-ta que hay talento en la Expo Sexo y Erotismo VIP

Cuatro bellezas visitaron la redacción de IMPACTO, El Diario para “desnudar” su alma y hablar sobre el privilegio de ser partícipes de la Expo Sexo y Erotismo VIP, que se celebrará este 1, 2 y 3 de junio en el 360 Venue, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Anny La Peke, Eva Davai, Sirenita Fuentes y Elisa Sánchez llamaron la atención por sus impactantes cuerpos, que a más de uno le pararon la respiración.

Es indudable que las figuras esculturales de Anny, Eva, Sirenita y Elisa deslumbran en el mundo del entretenimiento para adultos.

En la charla para IMPACTO “desnudaron” su alma para nuestros lectores y sus fans, que suman miles en las redes sociales.

LA EXPO SERÁ MÁS ÍNTIMA: EVA DAVAI

—¿Primera vez en la Expo Sexo?

“No, ya he estado otras veces en la Expo Sexo; llevo más de tres años participando en este magno evento”.

—¿Cómo consideras este evento VIP?

“Este evento será más íntimo y más privado, a diferencia del que se realiza en el Palacio de los Deportes.

“Esta Expo será más fuerte, más recargada, más erótica, más caliente… y ya no te platico más porque queremos que la gente vaya y participe en el show.

“Y lo más divertido será la ‘after party’, que es la fiesta después del show, una convivencia normal entre el público y las participantes de la Expo Sexo para que sepan que nosotras somos normales y exista una mayor conexión con el público”.

—¿Has evolucionado mucho Eva?

“Me siento orgullosa porque en todo este tiempo he crecido profesionalmente; soy más conocida y eso me ha abierto muchas puertas”.

—¿Contenta de estar en Sexmex?

“Estar en Sexmex me ha impulsado; me gusta el sexo; lo hago por hobbie, pero un amor al arte que me deja dinero. La relación es profesional; hago las escenas, me pagan y punto.

“Yo tengo mi página y ahí yo decido con quién grabo, generalmente chicos amateurs, y es para estar vigente en mis redes sociales”.

MI NOVIO ME IMPULSÓ AL PORNO: ELISA SÁNCHEZ

La bella carioca Elisa Sánchez tiene una historia que contar.

Resulta que su novio (quién lo fuera a pensar) fue la persona que la motivó a hacer una película porno.

“Yo era tranquilita, pero, un día, mi pareja me insinuó que hiciera una película porno, le tomé la palabra y, la verdad, se lo agradezco porque descubrí que el sexo me da mucho placer”.

—¿Es difícil hacer escenas de sexo?

“Yo, en las películas, no actúo; soy así de sexy y apasionada; gracias a mi novio descubrí que esto es lo mío; la verdad lo disfruto, me transformo; tan es así que en mi país, Brasil, me dieron tres premios muy relevantes para el mundo porno, que fueron mejor actriz porno, la actriz revelación y por la mejor escena heterosexual.

“Cuando me dieron los galardones lloré de la emoción; no lo podía creer”.

—¿Tiempo que llevas en el mundo porno?

“Fíjate que yo llevo poco tiempo, sólo año y medio en este ambiente, pero he logrado mucho.

“Me siento afortunada que mi fama haya trascendido y esté ahora en México para participar en la Expo Sexo”.

—¿Cuántos años tienes?

“Tengo 36 años; empecé tarde en el porno, pero, bueno, a’i vamos y echándole ganas, que nada me cuesta, porque, repito, me fascina el sexo”.

—¿Eres fiel?

“Quiero aclarar que en la vida real sí soy mujer de un solo hombre, aunque me guste mucho el sexo”.

SIRENITA FUENTES, DE EDECÁN A CHICA PORNO

La belleza de Sirenita Fuentes es deslumbrante. Su sonrisa sensual y su sexy caminar a todos impactó.

Tan es así que muchos la califican como una “Lolita”.

—¿Feliz por ser chica Sexmex?

“Estoy muy contenta de pertenecer a Sexmex y de participar en la Expo Sexo de este año, en un ambiente más pequeño, por lo que habrá más contacto con el público”.

—¿Dónde vives?

“Yo vivo en Cancún; yo era una chica normal, como cualquiera; hacía trabajitos; nada extraordinario”.

—¿Cómo está eso de porrista a chica porno?

“Era edecán tanto en equipos de beisbol como de futbol, pero todo eso era siempre lo mismo, por lo que todo ya era rutinario.

“Yo quise trascender; me enteré de Sexmex, hice contacto con la persona indicada, mandé mis fotos, vine a México a hacer la entrevista y casting, y, afortunadamente, me seleccionaron para ser una chica Sexmex”.

—¿Ha cambiado tu vida?

“Gracias a Dios, la vida me ha cambiado, pero no olvido mis raíces; tengo poco tiempo en esto y nada más pienso trabajar hasta los 33 años de edad, pues sé que el físico se acaba y no descarto ser empresaria”.

—¿Se hace el sexo con responsabilidad?

“No porque vean escenas de sexo sin condón piensen que no hay responsabilidad; claro que sí; se hacen exámenes cada mes para protección nuestra y también del cliente”.

—¿Te divierte hacer el sexo?

“Es muy divertido hacer películas porno; no es lo que ustedes piensan. Lo lamentable es cuando, en una escena, al actor se le duerme su arma principal y hay esperar media hora para entrar otra vez en acción… y todo eso es pérdida de tiempo, pero, fuera de eso, todo está súper”.

—¿Tienes novio?

“No tengo novio, no me hace falta, y, la verdad, así me siento bien, además, no creo que alguien quiera tenerme como novia sabiendo a lo que me dedico”.

—¿Bebida favorita?

“El Whisky”.

—¿Tu posición favorita?

“Estar arriba”.

ANNY LA PEKE

Una vieja conocida de IMPACTO es Anny La Peke, quien ya es referente de la Expo Sexo.

“Fíjate cómo pasa rápido el tiempo; ya pasaron muchos años y todavía sigo recorriendo medios para promover la Expo Sexo, que, la verdad, me siento a gusto de estar ahí.

“Agradezco a Fer, que siempre me ha dado la oportunidad de estar presente en la Expo Sexo”.

—¿Cómo te ha ido profesionalmente?

“La verdad, ser una chica Sexmex me ha abierto muchas puertas y muchas ofertas de trabajo.

“Me va bien; no me puedo quejar; incluso, ya hasta maquillista tengo.

“Ofertas de trabajo no me faltan para actuar los fines de semana en diversos lugares del país”.

—¿En qué consisten tus shows?

“Son shows extremos, y eso es por la petición del público, pero, bueno, me debo a mi gente y trato de darles diversión y entretenimiento”.

—¿Por lo visto, feliz de estar en Sexmex?

“Sin duda alguna; me siento contenta de estar ahí y tener el apoyo de Fer, quien sabe tratar muy bien a todas sus chicas”.

—¿El amor de tu vida?

“Mi niña, que ya está grandecita; va creciendo y ella es la razón de mi existencia”.

—¿Algo que te desagrade?

“La gente mala, que trata mal a las mujeres, o que por ser unas chicas porno piensen que no somos nada y que nos quieran pisotear; eso me desagrada”.

—¿Qué te agrada de un hombre?

“Que me trate bien y que me haga el amor muy rico”.

—¿Algún mensaje para los lectores de IMPACTO?

“Que no dejen de asistir a la Expo Sexo; se divertirán; se la pasarán súper y ahí estaremos ahí para tratarlos bien, como debe ser.

“Agradezco a Fer, y también a IMPACTO, por el espacio que nos dan para difundir nuestra actividad profesional.

“Recuerden, los espero en la Expo Sexo”, dice, con sonrisa picarona, Anny La Peke, que de Peke no tiene nada, pues su sensual cuerpo es impactante.

