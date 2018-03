Se dan ‘privilegio de mandar’ en teatro

Los actores de la obra “El Privilegio de Mandar” se declararon porque el próximo Presidente de México ame al país, lo proteja y quiera a sus ciudadanos.

Durante la presentación de la puesta en escena en el Centro Cultural Teatro 1 de la capital, los comediantes Aída Pierce, Marcos Valdés y Mauricio Herrera señalaron, en entrevista, que la serie, que ha sido un éxito, llega al teatro, donde repetirá la misma dosis de diversión, dado el excelente elenco que la conforma.

“Será una ‘bomba’ porque todos los actores son estupendos, pero tratará de cosas de política, que casi no tenemos material en México para criticar”, dijo la comediante, quien opinó que la obra encaja en la coyuntura de las elecciones.

“Alejandro, el productor, tuvo un gran acierto al presentar una obra en la que podamos encausar un poco nuestras querellas, nuestros malos sentimientos, para sacarlos con la risa que siempre ha formulado una catarsis y forma psicológica para sanear nuestros disgustos”, expresaron.

A su vez, Valdés subrayó que la política en México es una broma, que debería de tener un poco más de seriedad y menos teatro y circo.

“Ojalá que tengamos un gobernante que quiera a México y eso es lo más importante, que lo ame y lo proteja, que ponga su nombre muy en alto, que sea alguien que ame a los mexicanos y que se preocupe por ellos”, dijo.

Criticó a los actores y comediantes que se han inmiscuido en política al postularse como gobernadores, presidentes municipales o diputados.

“Lo primero que debes de hacer como actor, cantante o showman, es prepararte políticamente, y si no lo haces, no te metas en problemas que no sabes manejar. No me metería en política aunque estuviera loco, zapatero a tus zapatos”, destacó.

A su vez, Herrera señaló que, hoy, la política está de moda y que el éxito del programa ha sido muy bueno, ‘por lo que no sé cómo saldrá esta obra’.

Consideró que las próximas semanas serán difíciles, políticamente hablando, pero expresó su confianza porque “todo se empezará a abrir dentro de una semana”.

“Ya tengo definido mi voto”, dijo.

A la presentación asistieron Isabel Madow, Miguel Pizarro, Verónica Macías, Ricardo Hill, Miguel Vallejo “El gamborimbo” y José Luis Cordero “Pocholo”, quienes posaron para la clásica foto de alfombra roja.