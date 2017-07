Satisface a Adrián Makala dar vida al promotor de boxeo Don King

El legendario promotor del boxeo Don King, quien fue pieza clave para el éxito de varios pugilistas, es interpretado por el actor Adrián Makala en la nueva serie biográfica sobre el boxeador mexicano Julio César Chávez, “El César”.

El originario de la Ciudad de México de padres panameños, comentó que Julio César es un personaje extraordinario, polémico, y que gracias a él el box llegó a fronteras que no hubiera trascendido.

Para ese papel Makala tuvo que subir de peso y realizar toda una investigación en biografías autorizadas, videos e información que se ha escrito sobre Don King, conocer esto, opinó que puede ser tanto una bendición, como una maldición.

“Tiene que llegar un momento en donde tú pones un alto y dices, no quiero hacer una copia, con los datos que tengo es suficiente, voy a hacer lo mejor que pueda para que mi desempeño sea de la forma más convincente”, declaró.

Asimismo, comentó que dar vida a esa personalidad estadunidense en este programa que se estrenará en los próximos meses por el canal Space, es un gran honor, pues asegura que es un hombre de admirar.

“Don King lanzó a uno de los más grandes ejemplos del deporte del box, entre ellos a Julio César Chávez, de no ser por él, figuras como Mohamed Alí o Bob Foster no las hubiéramos conocido”, dijo.

Puntualizó que interpretar a alguien que es parte de la historia del deporte y que aún está con vida, es una de las cosas que más lo enorgullece.

Además agradece que se le diera la oportunidad de hablar en inglés, ya que no se esperaba que un proyecto en México le permitiera eso, lo que piensa es maravilloso.

Makala tuvo oportunidad de conocer personalmente a King este año, cuando el promotor visitó la Ciudad de México en el mes de abril, cuando el Gobierno de la Ciudad de México le rindió homenaje.

Cuando el histrión se enteró de que iba a suceder este hecho, no lo dudó y se decidió a conocerlo, razón por la cual lo esperó entre seis y siete horas, hasta que éste bajó del ring.

“Le mostré la fotografía en donde aparecía caracterizado como él, se sacó mucho de onda, me volteaba a ver y me preguntaba, que qué era esto, le expliqué que estábamos haciendo una serie de Julio César Chávez y yo te interpreto a ti, me agarró como si fuera mi papá y me deseó mucha suerte”, detalló.

Así que le firmó la imagen y lo motivó, ya que le hizo saber que estaba en el proyecto y momento correcto, “yo al ser mexicano, pocas veces me han dado la oportunidad de interpretar a un personaje tan grande”.

Finalmente Adrián, de 40 años agregó que el protagonista de esa serie, Armando Hernández, es un caballero y un señor demasiado talentoso “con calidad humana que me hace sentir una humildad enorme por el oficio”.