Sariñana toma nueva dirección musical con nuevo sencillo “¿Qué Tiene?”

La cantautora mexicana Ximena Sariñana estrenó hoy su nuevo sencillo titulado “¿Qué Tiene?”, una melodía con la que afirma da un paso adelante en su carrera para tomar una nueva dirección musical, en la que hace honor a su esencia ecléctica.

El tema sirve de preámbulo para el lanzamiento de su siguiente álbum de estudio y es un reflejo del momento que vive la cantautora, quien dejó de lado el miedo al qué dirán.

“Si no tengo ritmo, si no tengo flow, si no tengo cualquier cosa “’¿Qué Tiene?”, no pasa nada”, afirmó Sariñana, según un comunicado de su sello Warner Music Latina.

El nuevo sencillo cuenta con influencias urbanas, latinas, R&B; así como con toques de pop, música alternativa y electrónica.

“Esta primera canción refleja cómo me di la oportunidad de ser en mi totalidad, como mujer, como compositora, como artista, me acepté tal cual”, explicó.

“Muchas veces la gente espera que te quedes haciendo el mismo tipo de sonido y eso nunca ha pasado en mi música, brinco de lado a lado haciendo lo que me gusta”, agregó.

La canción fue escrita por Sariñana, Juan Pablo Vega y los chicos de Icon Music, mientras que la producción corrió a cargo de Juan Pablo Vega y Icon Music; el ingeniero de mezcla y de masterzación fue Mosty.

El video que acompaña a la canción fue dirigido por Gilberto Hernández y Fernando Bueno, y refleja la idea de “ser lo que quieres ser, sin ponerte género, ni clase, ni nada, simplemente permitirte ser”.