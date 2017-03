Santa Cecilia retrata a la Ciudad de México en “Amar y vivir”, su nuevo disco

El Tenampa, la Plaza Garibaldi, el Kiosco Morisco de la Santa María la Ribera, una terraza del Zócalo, la sala Roberto Cantoral y un restaurante sesentero, fueron algunos de los escenarios que el grupo La Santa Cecilia retrató durante la grabación de su séptimo disco: “Amar y vivir”.

El álbum incluye nuevas versiones de exitosos temas en bolero, huapango, son jarocho, cumbia, bossa nova, ranchero, pop y rock and rol compuestos por cantautores como José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas, Café Tacvba y letras de Violeta Parra, entre otros.

“Amar y vivir”, “Ingrata”, “México americano”, “Volver a los diecisiete”, “Nuestro juramento” y “En el último trago”, así como el inédito “Como Dios manda” están incluidos.

Eugenia León, Noel Schajris, Rebel Cats, Mon Laferte y Comisario Pantera, son algunos de los artistas que participan a través de duetos.

“Conocíamos el trabajo de todos y a otros personalmente, pero nunca habíamos hecho algo juntos. A todos los admiramos y en algún momento nos han inspirado, por lo que creíamos era una buena oportunidad”, platicó la vocalista Marisol Hernández.

“Siempre tuvimos el deseo de grabar estos temas que son muy de nosotros, de nuestras borracheras y bohemias. Porque cuando ya no estamos tocando y nos encontramos en una fiesta, estas son las rolas que sacamos para cantarlas alrededor de la fogata y con mezcal”, explicó.

Admitió que al inicio tenía la duda de hacerlo en vivo, pero el productor argentino Sebastián Krys propuso que si el objetivo era regresar a la esencia de La Santa Cecilia, aquella que los dio a conocer, pues así tenía que realizarse.

“Y es que así empezamos a tocar. La oportunidad se nos daba en las plazas, en las calles, en los bares; entonces, pensamos que México era el escenario ideal”.

La grabación en las diversas locaciones transcurrió durante cinco días. Cada canción se repitió entre cuatro y cinco veces. Todo lo que se ve en los videos es real, pues no requirieron de extras.

“Lo hicimos con todo nuestro amor, con todo el esfuerzo y con las imperfecciones que implica hacer un trabajo en vivo”, apuntó la cantante al comentar que la colaboración con los Rebel Cats, a través del tema “México americano”, fue una de las más divertidas.

Seleccionar las 12 canciones fue difícil para los músicos. Tan solo del repertorio de José Alfredo Jiménez quedaron muchísimas fuera, por lo que no descartan lanzar un segundo volumen.

“Somos abiertos a todo tipo de música, de influencias. A mí, por ejemplo, me gustaría grabar más música africana o electrónica, quizá una salsa. Lo importante es que podemos tocar un poco de todo, porque trabajamos en orquestas de todo tipo y La Santa Cecilia nos da la oportunidad de poder tocar lo que se nos antoje”, destacó Miguel ‘Oso’ Ramírez.

“Fue alucinante grabar ‘En el último trago’ con Eugenia León, ahí en El Tenampa, pues la admiro mucho, es mi ídolo”, destacó “La Marisoul”, como también se le conoce, y se refirió a “Como Dios manda”, el único tema inédito del disco.

“La escribimos en un momento en el que yo estaba muy dolida del corazón. De esas veces en que no sabes si se hará esto o no. Recuerdo que llegué a un ensayo y estaba muy chillona, por lo que el ‘Oso’ me dijo que debía plasmarlo en una canción para sacar todo.

“Es increíble, pero en efecto, hay canciones que tiene su propia vida, no necesitan de mucho para nacer. Mientras el ‘Oso’ iba por las chelas para consolarme, Pepe, Alex y yo nos pusimos a componerla. Cuando la tocamos en las presentaciones, la gente se emociona, piensa que es una ranchera clásica, que es un ‘cóver’, pero no”.

“Como Dios manda” se grabó en el Kiosco Morisco acompañados del mariachi, con instrumentos como arpa, guitarrón y violines. “Al escucharla cómo quedó, así tan hermosa, sentí que estaba realizando mi sueño, como si fuera Lola Beltrán o Lucha Villa”, resaltó la intérprete.

“Amar y vivir” saldrá a la venta el 12 de mayo próximo y el 19 del mismo mes, La Santa Cecilia ofrecerá un concierto en El Lunario de esta ciudad para presentarlo con artistas invitados.