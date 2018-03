Salud de Daniela Romo es óptima para cantar y bailar en “¡Hello, Dolly!”

A siete años de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y haberlo superado, la salud de la cantante Daniela Romo es óptima para actuar, bailar y cantar en el musical “¡Hello, Dolly!”, que levantará su telón en octubre próximo, aseguró la productora Tina Galindo.

“Daniela se encuentra muy bien de salud, ya pasó el periodo de remisión y está libre de cáncer; sin embargo, a ella le gusta hacerse sus revisiones médicas cada seis meses y en abril le toca consulta. Lo importante es que se siente muy bien para subirse al escenario”, resaltó a Notimex.

“¡Hello, Dolly!” será una producción a cargo de Claudio Carrera, Morris Gilbert, Ocesa y ella. Se presentará en el Teatro de los Insurgentes de esta ciudad.

“Estamos muy felices porque haremos esa obra tan importante. A Morris se le ocurrió la idea. No pensamos que los derechos estuvieran vigentes, pues es muy exitosa, pero cuando me habló me dijo: ‘¿Le entramos’?, y le respondí: ‘¡Le entramos!’”.

Desde que concretaron el proyecto, dijo, Daniela Romo pasa los días oyendo la música de la obra y memorizando los temas, así como el texto porque quiere estar lo mejor preparada posible. Señaló que es un gran reto para la intérprete de éxitos como “De mí enamórate” y “Celos”.

“Es una historia muy linda, la música es muy bonita y es ideal para Daniela. No necesita adaptación, a lo mejor tomamos la misma que hizo José Luis Ibáñez y le imprimimos un toque más fresco”, indicó.

“¡Hello, Dolly!” es uno de los grandes clásicos del teatro musical de todos los tiempos. Trata acerca de una mujer que lucha, que no se deja vencer por las adversidades y por más difícil que sea la situación, siempre tiene una solución.

Lo más reciente que Daniela hizo en teatro fue el musical “Víctor, Victoria”, en 2007. En televisión participó en “El hotel de los secretos” (2016) y “En tierras salvajes” (2017).

Tina Galindo informó que en los próximos días harán audiciones para hallar al resto del elenco, y principalmente, al coestelar masculino.