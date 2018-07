Roberto Tapia llena de diversión y música norteña Feria Rosarito 2018

El cantante Roberto Tapia llenó de diversión y música norteña la Feria Rosarito 2018, donde hizo que los asistentes cantaran, bailaran, le regalaran detalles y corearan sus canciones durante todo el concierto.

En un ambiente familiar, con aroma a mar, y un clima tropical, Roberto Tapia, convirtió el escenario de la Feria Rosarito, en el sitio ideal para compartir lo que más le gusta hacer en su vida que es cantar y estar con su público.

Los asistentes que arribaron a la feria desde temprana hora para obtener buen lugar y ver a su artista favorito, durante toda la presentación de Roberto Tapia le regalaron detalles y le manifestaron el cariño y admiración que sienten hacia él.

Tanto niños como jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, disfrutaron, cantaron y bailaron con la música, canciones y presencia del artista que desbordó energía y romanticismo en su presentación en Baja California.

En entrevista con Notimex, Roberto Tapia, manifestó que “tengo la dicha de hacer lo que me gusta, han salido muchos compañeros que han seguido el estilo que inicié, seguiré haciendo música de banda y sierreño.

“Quiere hacer algo diferente, por eso, por primera vez cantaré con mariachi, es una inquietud que tengo porque es un mercado que no conozco, se puede decir que está dentro del género regional mexicano, pero, aun así, es un género que no he experimentado”.

Manifestó que uno de los temas que cantará con mariachi es “Las edades”, que le ha abierto mucho las puertas, como en Estados Unidos e impulsó su carrera, y que también cantará con mariachi otra canción nueva que está por promocionar.

“Me gusta experimentar, pero finalmente el público es el que manda, estoy abierto a todas las propuestas de trabajo, el último ‘show’ que hice fue el año pasado, estuve como juez, tengo propuesta para hacer series de televisión”, expresó Roberto Tapia.

Indicó que hizo algunos capítulos de temporadas de “El señor de los Cielos”, que siempre tiene propuestas, pero su prioridad es la música, “si se trata de trabajar hasta boleo los zapatos.”

“Acabo de grabar un tema con Enigma Norteño, Alta Consigna e Hijos de Hernández, después haré fusión con otros cantantes, la respuesta del público durante 10 años de mi carrera ha sido muy buena, cuento con el apoyo de mi gente, cada vez que saco música nueva ahí está conmigo”.

Manifestó durante la entrevista con Notimex, previo a su concierto en la Feria Rosarito 2018, que “lo más atrevido para mí hasta ahorita es el mariachi, el reguetón solo lo bailo cuando voy a los antros, me gusta, pero es un género que respeto”.

Expresó que tuvo la dicha por primera vez de disfrutar de un mundial y ver los tres juegos de México. “Fue una experiencia única, aunque no te guste el futbol te haces futbolero, me lo llevaré para siempre en mi mente y corazón, fuimos el segundo o tercer país que estuvo apoyando más a una selección, nos echamos palomazos con toda la gente”.

Roberto Tapia finalizó su concierto en la Feria Rosarito 2018, entre aplausos y ovaciones por parte de los asistentes que salieron contentos, cantando y bailando entre los juegos mecánicos, mientras que respiraban el aire fresco de la playa.