Ricky Martin pone a bailar al Auditorio Nacional con sus éxitos

El cantante Ricky Martin regresó al Auditorio Nacional la noche de este viernes para dejar el alma en el escenario e invitar a todo su público a vivir una fiesta total con un recorrido por sus más grandes éxitos.

Con un espectáculo en el que le inyectó toques de frescura, el intérprete puertorriqueño enloqueció a sus fanáticos, quienes le dieron la bienvenida a este recinto con gritos ensordecedores.

“Qué rico es volver a casa, muy buenas noches México, ¿cómo estás? Vengo a pasarla bien, como siempre, lo único que quiero es fiesta, ¿podemos hacerlo? Esto es para ustedes, los quiero mucho”, declaró en su primera intervención.

A lo largo de la velada, este ídolo llevó por una montaña rusa de emociones a las 10 mil personas presentes; aunque la atmósfera en su mayoría era de energía, hubo algunas baladas que aderezaron la noche.

Tal es el caso de “Tu recuerdo”, en donde sobresalió el sonido de la guitarra acústica, mientras que los melómanos entonaron los coros de esta pieza.

“¿Nos quedamos con esta hermosura romántica más tiempo?”, preguntó antes de hacer sonar la canción “Te extraño, te olvido, te amo”, la cual dijo, hace mucho tiempo no la canta.

Indicó que este tema es muy juvenil, con la que todos pueden recordar sus primeros amores que tuvieron “si te la sabes cántala conmigo, se me puede olvidar la letra, a ver qué pasa.

Ocho cambios de vestuario fueron los que utilizó el vocalista en esta cita que arrancó con “Mr. Put it down”, “This is good”, “Drop it on me” y “Shake your bon bon” portando corbata y un traje oscuro.

Junto con varios bailarines y una banda de acompañamiento, subió la “Adrenalina” de las personas quienes desde el primer minuto se levantaron de sus butacas para disfrutar mejor de este carnaval.

“México, ¿qué pasa? Que se sientan esas palmas”, dijo, quien después de “Tal vez”, “Livin´ la vida loca” apareció con una falda negra, que provocó los aplausos de los asistentes.

Tiempo después con un traje color vino cantó hits como por ejemplo “Vente pa’ca”, “Lola”, “María”, “La bomba”, por mencionar algunos.

“Levanta tu mano si es tu primera vez en uno de mis conciertos, quiero que te liberes sin importar el qué dirán”, comentó antes de exhortar a las personas a mostrar su ánimo.

Así continuó el recital, “México, te amo y estás dentro de mi corazón, hasta la próxima”, indicó antes de “La mordidita”.