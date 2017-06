Revelan tráiler de ‘Jumanji: Welcome to the jungle’, con Dwayne Johnson

El primer tráiler de la película “Jumanji: Welcome to the jungle” se estrenó a nivel mundial este jueves y muestra a los actores Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan atrapados en un videojuego que los transporta a una selva llena de obstáculos.

La nueva versión (“remake”), inspirada en el filme original de 1995, comienza con un grupo de estudiantes de secundaria que encuentra un montón de objetos antiguos, entre ellos una consola con cuatro controles y un videojuego.

Al elegir sus avatares, los jóvenes son transportados al juego ya convertidos en el “Dr. Smolder Bravestone” (Johnson), “Franklin “Moose” Finbar” (Hart), “Professor Shelly Oberon” (Black) y “Ruby Roundhouse” (Gillan).

Motociclistas, ríos salvajes, mercenarios, depredadores y muchas trampas se develaron en el adelanto de este filme cuyo estreno está previsto para el 22 de diciembre en Estados Unidos, de acuerdo con la información difundida por medios especializados.

“Jumanji”, protagonizada por Robin Williams en 1995, recaudó 262 millones de dólares en todo el orbe. La historia de esta primer entrega se sitúa en la década de los 60 con dos niños entretenidos con un juego de mesa, en el cual queda atrapado “Alan Parrish” (Williams), quien años después es liberado involuntariamente por otros infantes que encuentran el tablero.