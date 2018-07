Ralph, el Ave Fénix de la Salsa

En entrevista para IMPACTO, Rafael Miguel Palacio Serrano expresa su resurgir desde las cenizas, como el Ave Fénix.

El cantante mejor conocido como El Seagal de la Salsa, señala que viene con todas las ganas del mundo y amenaza con no retirarse hasta conseguir sus sueños.

“No vuelvo a dejar los escenarios”, advierte de forma categórica.

Y sin más preámbulos comenzamos con las preguntas con el entrevistado de lujo.

¿Por qué el nombre de Seagal?

“Es curioso, pero te lo diré. Resulta que caminando por las calles de las Vegas, la gente se me acercaba pidiendo autógrafos como si fuera el propio actor Steven Seagal, así fue como decidí aprovechar ese parecido físico para relanzarme en el mundo de la música como solista y volver a triunfar, ahora con la música que siempre he amado: la salsa.

“Creo que todo se vale, y yo no hurté el parecido físico con Seagal, Dios me lo regaló”.

¿Cómo vencer a la competencia?

“Pues en mi regreso sé que no la tengo fácil, la competencia está en todos lados.

“Ya probé estar fuera de los escenarios, tiempo en el que me preparé para hacer lo que me gusta, fueron muchos años, pero cuando Dios puso en mi camino los medios para volver a cantar, no lo dudé ni por un momento.

“Regresé, no por la puerta grande como yo quisiera. Ahora comienzo desde cero, no le temo a nada, al contrario, sigo, y sigo buscando las oportunidades. No me vuelvo a retirar hasta conseguir mis sueños”.

‘QUIERO SER UN GRANDE Y CANTAR CON TODAS LAS ESTRELLAS’

Ralph quiere que lo amen sus ex fanáticos, como cuando cantaba merengue en las grandes orquestas de Puerto Rico y República Dominicana, por eso les está regalando su nueva propuesta: un álbum propio, que se financió con sus muchos ahorros de una vida completa para producir “Como tú no hay dos”, en el que tiene puestas todas sus esperanzas para volver a agarrar vuelo y colocarse como el más consentido.

“Nunca he dejado de soñar, ni quiero hacerlo. Me gustaría compartir el escenario con muchos famosos, espero que me den la oportunidad de poder compartir mi talento”, expresa, y para que esos a los que tanto admira, como Luis Enrique, le abran las puertas, no deja de hacer promoción de su reciente trabajo.

“Afortunadamente tengo el apoyo de mi familia, quien cree en mi talento. Vivo de gira, deseando cantar por todo el mundo, y si puedo, y me dan la oportunidad, también trabajar como actor, que también tengo conocimientos de actuación”.

No cabe duda que Seagal viene en su regreso con todas las ganas y con hambre de triunfo y seguramente logrará su cometido y sus metas, pues el que persevera… alcanza.