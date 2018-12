Que su cuerpo sea devorado por jaguares, ‘última voluntad’ de actriz Diana Golden

La actriz Diana Golden aseguró que dejará todo su patrimonio a los animales y que el día que muera desea, como última voluntad, que su cuerpo sea devorado por los jaguares de la reserva de Sonora.

En declaraciones a la prensa, comentó que siempre ha luchado por los animales.

“Ellos no tienen voz; por eso van a escuchar la mía, por lo que he decidido dejar el dinero que gane en esta tierra, con mi trabajo, a la tierra que tanto me dio”.

Enfatizó que ese deseo no lo dejará en palabras, pues lo hará a través de Naturalia, organización sin fines de lucro que se encarga de la preservación de la vida silvestre.

“Creo que es lo mejor dejar mi dinero a mi causa, que son los animales”, subrayó la actriz, quien agregó que la organización tiene tres programas muy interesantes, que son los del águila real, el jaguar y el lobo mexicano.

Aunque se encuentra muy bien de salud y, como ella misma dice, aún no se va a morir, aseveró que es bueno planear “y antes de que mi dinero se quede en los impuestos prefiero que se vaya para mis peludos”.

Compartió que ha pensado que, el día que muera, su cuerpo sea llevado a la reserva de los jaguares para que sea su alimento.