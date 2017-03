Protagonistas de ‘3 idiotas’ destacan nivel de producción de la cinta

Los protagonistas de la película “3 idiotas”, Alfonso Dosal, Christian Vázquez y Germán Valdés, señalaron que la gente dejó de ver cine mexicano porque ya no les gustaba las historias, la calidad no era buena, las actuaciones dejaban mucho que desear o incluso no se oía o veían bien.

En entrevista con Notimex a propósito del estreno de esta cinta, el próximo 31 de marzo, los actores expresaron su orgullo y satisfacción por el resultado de esta película que busca promover valores humanos como la amistad, la lealtad y la pasión por conquistar los objetivos.

Tras destacar que se trata de una buena adaptación y dirección, compartieron que la producción es de calidad, “se escucha bien, la fotografía está muy buena y la historia muy bien contada”.

Aunque reconocen que los remakes son muy criticados por el público, sostuvieron que la “tropicalización” que se consiguió fue bastante destacada porque se recuperaron los valores de la cultura hindú, que al final son tan universales que fácilmente encontrarán identificación con los espectadores.

“El auge del cine mexicano no es porque se hacen muchas películas sino porque la gente está regresando a verlo”, expuso Alfonso Dosal, para quien las redes sociales juegan hoy en día un papel primordial para tener contacto directo entre creadores y público.

“3 idiotas”, que también tendrá su estreno en Estados Unidos el próximo 2 de junio, narra la historia de un grupo de amigos que busca a uno de sus integrantes, quien desapareció sin dejar rastro días antes de la graduación.

Además de Dosal, Vázquez y Valdés, se cuenta con las actuaciones de Martha Higareda, Vadhir Derbez, Sebastián Zurita y Rodrigo Murray.