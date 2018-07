Por partida doble Arath de la Torre en la pantalla chica

Arath de la Torre estrenará el 24 de julio la serie de comedia “Simón dice”, bajo la producción de Jorge Ortiz de Pinedo, por lo que con su participación en la telenovela “Mi marido tiene más familia” estará doblemente vigente en la pantalla.

“Es la historia de un fanfarrón que tiene una doble vida y un grupo de amigos con los que se junta los jueves para jugar cartas. Son problemáticas de parejas y yo soy ‘Simón’. Les digo cómo arreglar sus problemas maritales y cómo estar bien con sus mujeres, pero soy el peor para llevarlos a cabo; todo me sale mal”, explicó.

En la propuesta televisiva, el actor informó que estará acompañado por Nora Salinas, Ricardo Fastlich y Dalilah Polanco, entre otros.

“La gente verá un personaje a las 11 y uno totalmente distinto a las 8, lo cual es padrísimo; soy muy afortunado. El público merece que, como actor, siempre te estés reinventando, que tomes riesgos. Siempre he cuidado mucho esa parte y esta vez no será la excepción”, refirió De la Torre.

Además de “Simón dice”, el histrión comentó que para lo que resta del año también se estrenarán películas en las que participó.

Por otra parte, luego de que hace un par de meses fuera diagnosticado con apnea del sueño, De la Torre aclaró que el padecimiento está controlado.

“Estoy bien; no me voy a morir; tengo muchas ganas de vivir. No es una enfermedad terminal y se ha investigado mucho acerca de ella; he visto reportajes y estoy muy informado”, explicó.

Así las cosas, agradeció los mensajes de apoyo que le han llegado a través de las redes sociales de parte de sus seguidores.

“He tratado de contestarlos todos y de transmitirles mi experiencia. Quiero aclarar que es un padecimiento; no es una enfermedad ni una cuestión terminal. Estoy perfectamente bien de salud y soy una persona muy trabajadora; si estuviera mal no podría hacer todo lo que hago”, indicó.

“Trabajo en la novela, en la serie y la película. Además, estoy con mis hijos, hago mucho ejercicio y es todo lo que puedo decir. Lo que se ha manejado en los medios es total y absolutamente robustecido, exagerado”, sostuvo De la Torre.