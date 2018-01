Película “Maze runner” debuta en primer lugar de taquilla en EU

La película “Maze Runner: Death Cure” se instaló en el primer lugar de la taquilla en cines de Estados Unidos al recaudar 23 millones 500 mil dólares, reportaron fuentes de la industria fílmica.

La cinta de acción, sobre el rescate de rehenes en hostiles recorridos protagonizada por Christian Bale, tomó este fin de semana el sitio de honor, de acuerdo con cifras preliminares de viernes a domingo.

En segunda posición se ubicó “Jumanji: Welcome to the Jungle” con 16 millones 400 mil dólares, tras ser proyectada en tres mil 553 salas de cine y ya en su sexta semana de exhibición.

“Death Cure” que abrió en tres mil 787 salas había sido programada para ser estrenada el año pasado, pero su retraso se debió a que la estrella de la franquicia Dylan O’Brien se lesionó durante la filmación.

Wes Ball ha sido el director de los tres filmes del serial. “Maze Runner: The Scorch Trials”, que en su estreno ingresó 30 millones 60 mil dólares en septiembre de 2015, y “The Maze Runner”, abrió en septiembre de 2014 con 32 millones 400 mil dólares.

En tanto, la película “Hostiles” ingresó 10 millones 200 mil dólares; “The Greatest Showman” nueve millones 500 mil dólares y “The Post” ocho millones 800 mil dólares.

Las cintas “12 Strong” se colocó en la posición sexta con ocho millones 600 mil dólares, seguida por “Den of Thieves” con ocho millones 300 mil dólares.

“The Shape of Water” (La forma del agua), gracias a sus 13 nominaciones al Oscar, el mayor récord para esta entrega, recibió un gran impulso en su taquilla al recaudar cinco millones 700 mil dólares.

La lista de los diez grandes del fin de semana fue cerrada por “Paddington 2” con cinco millones 500 mil dólares y “Padmaava” con cuatro millones 200 mil dólares.

Otras de las películas nominadas al Oscar también recibieron un fuerte impulso en cinéfilos. “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” recaudó tres millones 600 mil dólares para una taquilla total de 37 millones de dólares.

“Phantom Thread” y “Darkest Hour” ingresaron dos millones 900 mil dólares cada una, seguidas por “Call me by your Name” con un millón 300 mi dólares. Las cifras definitivas serán dadas a conocer mañana lunes.