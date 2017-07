Patricio Borghetti dice que ha sido fácil la transición de televisoras

Luego de laborar durante 17 años en la empresa Televisa, el actor argentino Patricio Borghetti sostuvo que ha sido fácil la transición a TV Azteca, donde desde hace siete meses se desempeña como conductor en el programa “Venga la alegría”.

“Sinceramente fue un cambio muy fuerte en mi vida. Estuve 17 años en Televisa y me fui muy bien de ahí, quedé muy agradecido. Trabajé mucho en esa casa pero tenía que concluir un ciclo. TV Azteca confió en mí y estoy muy contento porque me han dado un lugar dentro de uno de los programas más importantes de la televisión de México”, platicó a Notimex.

Admitió que al inicio pensó que le costaría trabajo el cambio de casa laboral, pero “la transición ha sido más fácil de lo que esperaba. La producción de Adrián Patiño me recibió con mucho cariño, hay buen compañerismo y cuando no dominaba de qué se trataba, todos me ayudaron”.

A diario, dice, “aprendo mucho, sobre todo, me divierto. Además, me da tiempo para estar los fines de semana en el espectáculo musical Myst, que es un concepto único y lleva un año en cartelera.

“En ‘Venga la alegría’ todos los días hay sorpresas; es impresionante el contenido que se maneja, da gusto trabajar así y como conductor se te facilitan mucho las cosas”.

Borghetti comentó que su contratación en TV Azteca de momento sólo es para “Venga la alegría”, pues no le han propuesto destacar como actor en serie o telenovela.

Volver al teatro musical es otro de sus objetivos tras destacar en obras como “Mentiras” y “La era del rock”; mientras tanto, ya planea la grabación de un disco que podría dar a conocer a fines de año con una mezcla de temas inéditos y algunos covers.

“Tengo canciones escritas y compuestas por mí. Nunca dejo de componer por más trabajo que tenga, pues siempre busco el momento ideal”, explicó.

El actor y conductor además es embajador de la campaña “Sonriendo al sol con Clarasol”, cuyo porcentaje de la venta de productos será donado a la Fundación Michou y Mau para dar asistencia integral a niños con quemaduras severas.

Este domingo Patricio Borghetti, al lado de su pareja Odalys Ramírez y su familia, participó en la carrera por el 75 aniversario de Óptica Lux que arrancó en la Fuente de las Ranas del Bosque de Chapultepec.

En la jornada también participaron Gabriel Soto, Geraldine Bazán y Efraín Berry, entre otros actores.