Panteón Rococó: sí a la diversión musical, pero también a la reflexión

La banda mexicana de ska Panteón Rococó sí apuesta por divertir y hacer vibrar al público a través de sus temas, pero también invita a reflexionar, resaltó Paco Barajas.

El músico indicó que en el primer sencillo “Deja Vu (Tonantzin)”, que estará incluido en su próximo disco, el grupo hace un llamado con respecto a la posición que toma el ser humano ante el avance tecnológico.

“Creemos que poco nos está importando la Madre Tierra y de esto habla la canción, mientras que ‘El último ska’ es más para divertirse. Siempre nos ha gustado ir en los claroscuros, en tener temas bailables y sin complicaciones, pero también componer para crear conciencia”, resaltó.

No se trata de adoctrinar, dice, Panteón Rococó sólo busca exponer su punto de vista y el público decidirá si se les une o no.

“Nos interesa que la gente abra los ojos. Yo vengo de una generación que los abrió y me asusta ver que los niños y jóvenes no saben en qué mundo viven, no tienen claro que su mundo es de desigualdad, de poco respeto hacia todo”.

Consideró que si no se respeta a la Madre Tierra, “el ser humano no respeta a nadie, ni a sí mismo. No te das cuenta que escupes hacia el cielo y que ya sabemos a dónde nos llevará todo esto. Creo que un día vivimos como jóvenes rebeldes y ahora pensamos más como papás”, sostuvo.

El impacto que la banda tiene en las nuevas generaciones es positivo, aseguró, pues sus padres, contemporáneos de ellos, se encargaron de educar a sus hijos con la buena música.

“En los conciertos es superbonito ver a los abuelos, a papás e hijos. De hecho, cuando se publicaron las fechas de nuestros próximos conciertos, la gente comenzó a preguntar si el ‘show’ sería para niños y sí, presentaremos temas muy alegres y bailables con ska, rock y reggae, pero también algo de lo oscuro que tiene que ver con nuestras creencias políticas”.

Panteón Rococó se presentará el 6 de abril próximo en la Arena Ciudad de México, como parte de su gira “Infiernos”. Después ofrecerá conciertos en otras ciudades del país, además de Colombia, Estados Unidos y Europa.