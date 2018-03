Panic! At the disco anuncia nuevo álbum con dos adelantos

A través de sus redes sociales, Panic! At the disco, el proyecto liderado por Brendon Urie, anunció su sexta producción discográfica “Pray for the wicked”, de la mano de dos cortes que se desprenden de la misma.

“(F**k a) silver lining” y “Say amen (saturday night)” son los dos sencillos que se desprenden del que será su sexto álbum de estudio, ese último acompañado de un video que forma parte de una trilogía de “This is góspel” y “Emperor’s new clothes”, cortes de sus dos discos anteriores.

El álbum, producido por Jake Sinclair, estará disponible hasta el 22 de junio, pero ya puede ser pre ordenado en la página oficial de la banda y quien lo haga antes del 29 de marzo recibirá un código para la preventa de los boletos de su gira.

La gira será en arenas de Estados Unidos, que recorrerá ciudades como Minneapolis, Boston, Los Ángeles, así como la ciudad natal de la banda, Las Vegas y cuyas bandas de apoyo serán A R I Z O N A y Hayley Kiyoko.