Nuevo Xbox One edición Michael Jordan

Microsoft se asocia con Nike, para lanzar una edición especial del Xbox One con temática de Michael Jordan

Por: Mangel Martínez

Microsoft y Nike se asociaron para lanzar una consola Xbox One edición Michael Jordan, de el jugador de basketball del equipo Chicago Bulls.

Esta consola tiene un acabado color rojo con el icónico estampado de Jordan que cubre la parte superior de la misma, de igual manera el control tiene acabados color rojo y el logo de Jumpman.

Tanto la consola como el mando combinan con los nuevos tenis Air Jordan lll Retro U, que serán lanzados al mercado este fin de semana.

Sin embargo, no cualquiera podrá tener esta consola, ya que para recibirla como regalo tendrás que participar en la competencia que estará haciendo Microsoft, la cual termina el 27 de febrero y la ùnica manera de ganar es retuiteando el siguiente tuit:

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console. NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv — Xbox (@Xbox) February 13, 2020

Microsoft ha creado muchas consolas Xbox One personalizadas a lo largo de los años, y algunas no siempre salen a la venta;Anteriormente se ha visto un Xbox One S para honrar al actor de Rápidos y Furiosos,Paul Walker, al igual que ediciones limitadas de Gears, Minecraft y Fortnite.