Nueva temporada de ‘The grand tour’, sin accidentes ni invitados

El presentador, escritor y periodista especializado en automovilismo, el británico Jeremy Clarkson, aseguró que en la nueva temporada de “The grand tour” no ocurrieron accidentes ni habrá invitados.

El “trío calavera”: Jeremy, Richard Hammond y James May regresó con nuevas aventuras para la tercera etapa de la emisión, que se estrenó este 18 de enero en Amazon Prime.

“Lo más importante es, primero, que no sucedió ningún tipo de accidente, en absoluto. Será prácticamente lo mismo que en las temporadas anteriores, no pasa de pequeñas cosas como el estacionarse, que es a lo que yo me he enfrentado”, señaló el conductor.

En entrevista con Notimex, Clarkson, muy modesto, comentó que probarán los autos usuales como BMW y Lamborghini, aunque en el primer capítulo ya se pudo ver lo que les espera a los amantes de la velocidad.

Superdeportivos como el nuevo Corvette ZR1 y el McLaren Senna, son sometidos a pruebas individuales, por lo que las comparaciones y polémicas opiniones siguen muy presentes en el programa.

El formato se mantiene igual y en esta ocasión los conductores viajarán por Europa, cruzarán por el desierto, la selva, llegarán hasta China, pasarán por Suecia, Escocia, Mongolia, Hong Kong y Colombia.

El equipo británico regresará a Estados Unidos, esta vez a bordo de un Ford Mustang RTR Spec 3, un Chevrolet Camaro ZL1 y un Dodge Challenger SRT Demon. En Detroit decidirán cuál es el mejor “muscle car”.

“Mantenemos la misma fórmula en esta temporada, lamentamos decirles eso México, pero seguimos igual, no habrá invitados especiales y no habrá estrellas alrededor de los autos”.

A lo largo de los años han ocurrido algunos accidentes, por lo que la palabra “peligro” sigue latente en cada capítulo. Pese a ello, el periodista de 58 años sigue pisando a fondo el acelerador y adentrándose a complicadas zonas, ya que no piensa en que algo puede salir mal.

“Los accidentes pasan, siempre habrá riesgos en la vida y peligros, pero así es esto, los accidentes suceden pero yo no estoy pensando en eso, simplemente hay que disfrutar la vida, hay que ser felices”, subrayó.

Por otra parte, consciente del auge que han tenido los autos eléctricos, Jeremy se mantiene en contra de los mismos al asegurar que jamás adquirirá uno.

“Yo no me veo nunca conduciendo, para nada, un carro eléctrico. A lo mejor muchas personas lo harán, pero es que no tenemos la electricidad suficiente para mantener esos carros”.

“Actualmente no hay tanta gente que tenga uno, pero finalmente es lo que va a suceder. Ya existe el 6 por ciento de eléctricos en Inglaterra, ahorita es una pequeña cantidad, pero veo que los carros eléctricos cada vez serán más”.

Finalmente, el periodista felicitó a Amazon por el videojuego tan inteligente y brillante que lanzaron de “The grand tour”, en el cual, dijo, el equipo se involucró un poco.