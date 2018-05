Nueva temporada de ‘Doctor Who’ llegará a la plataforma Crackle

Gracias a una negociación con BBC Studios, la nueva temporada del legendario viajero del tiempo, “Doctor Who”, llegará a México y el resto de Latinoamérica en exclusiva por la plataforma Crackle.

El acuerdo dará a los suscriptores de Crackle acceso exclusivo a la próxima entrega de la icónica serie, que contará con 10 episodios de 50 minutos, iniciando con un capítulo especial de estreno.

Aún sin fecha de lanzamiento, la undécima temporada de “Doctor Who” marca el inicio de una nueva etapa, pues en esta ocasión, la actriz británica Jodie Whittaker pasará a la historia como la primera mujer en ocupar este rol.

Chris Chibnall, guionista de la serie, ofrece una visión fresca y de inclusión, la cual deriva en una aventura a través del tiempo y el espacio, llena de acción, humor y emociones fuertes.

Además del estreno de la temporada, la oferta de contenido exclusivo de Crackle incluye otros títulos de BBC Studios como “Born to Kill” y las primeras dos temporadas de “Top of the Lake”.

Asimismo, Crackle brinda en exclusiva a sus suscriptores series originales como “The oath”, “Absentia” y la segunda temporada de “Snatch: la serie”; además, brinda temporadas completas de series populares de televisión de paga, como “Mentes criminales” y “NCIS: criminología naval”.