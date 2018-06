Natalia llena el Metropolitan

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade, ganadora de siete Latin Grammy, abre una nueva fecha en el Teatro Metropólitan, como parte de su gira “Hasta la raíz/Musas”.

Sus presentaciones ya anunciadas son: 26, 27, 28 y 30 de junio.

Ante su poder de convocatoria se confirmó que finalmente serán cinco conciertos.

La nueva fecha en el Metropólitan quedó programada para el 21 de junio, informó este día Lafourcade en conjunto con OCESA, a través de un comunicado.

Con dichas presentaciones, la cantante cerrará su exitosa gira y el ciclo de “Hasta la raíz/Musas”, por lo que tomará un descanso de los escenarios.

“Quiero darles las gracias, pues va a ser mi despedida, mi cierre de ciclo. Después del tour, me voy a dar un espacio grande para disfrutar de la playa”, expresó la compositora en sus redes sociales.

‘ES TIEMPO DE PARAR’

Es tiempo de tomar un descanso para Natalia Lafourcade.

Cualquier artista estaría feliz de tener tanto trabajo como Natalia. Estaría feliz de tener un tour tan extenso, de haber cantado en la ceremonia del Oscar, de recibir los mejores comentarios de KCRW, una de las estaciones de radio independientes más reconocidas del país.

Sin embargo, ella está más que lista para tomarse un largo receso e irse a un lugar donde nadie le pida autógrafos, donde nadie la reconozca, donde pueda salir al mercado y que no le pidan una foto.

“Es momento de cerrar un ciclo”, dijo Lafourcade.

“Ya son 15 años de carrera; ahora viene un momento de receso, de volver a mi modo personal”, añade.

Y es que en los últimos años, su carrera no ha ido más que en ascenso.

De ser una cantautora con un perfil más bien “underground”, se convirtió en toda una sensación a partir de “Hasta la raíz”, un disco antes de los dos más recientes, “Musas: Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos” y “Musas Vol., 2”.

Con todos ellos ha conquistado públicos que van más allá de su base de seguidores de habla hispana.

Basta mencionar el concierto que ofreció hace unos meses en Los Angeles, donde la LA Phil, bajo la conducción de Gustavo Dudamel, ofreció una reinterpretación de algunas de las canciones de la artista.

Más recientemente cantó “Remember Me”, tema de la cinta animada “Coco”, en vivo, junto al actor Gael García Bernal y el cantante Miguel durante la ceremonia de entrega del Oscar. El sencillo estaba nominado en la categoría de Mejor canción original.

“Musas Vol. 2”, es, no obstante, quizá su álbum más celebrado. Incluye 13 cortes que recuperan el folclor de la música latinoamericana entre los que hay composiciones originales de Lafourcade y reversiones de figuras como Atahualpa Yupanqui, Simón Díaz y Margarita Lecuona.

Luego de este recorrido el único plan que hay en su cabeza es huir a una playa a la que ni su mamá sabrá cuál es.

“Sólo sabrán mis dos mejores amigas y mi mánager”, dijo.

“Me voy a regalar un buen tiempo para mí, para dedicar a abrir cajones en los que metí cosas que dejé de hacer por dedicarme a mi carrera”, agrega.

También irá a Coatepec, un pueblo de Veracruz, donde creció, para estar con su papá, quien tiene 82 años.

“Voy a volver a escuchar vinilos que no he escuchado, a leer libros, a salir al mercado, al cine”, dijo.

Ahí, cuando alguien se le acerca para pedirle una foto o un autógrafo, los regaña y les pide que mejor conversen.

“Lo que más valoro es que me valoren como un ser humano normal”, dijo Lafourcade, quien tiene 34 años de edad.

En este receso también tiene contemplado un largo viaje para conocer gente, otras culturas, otros lugares y museos.

“Nunca me he regalado eso en mi vida, y lo he planeado desde hace dos años”, dijo.

“Tiene que ver con el momento, y este es el momento. No soy mamá, soy soltera y estoy sana”, finaliza.