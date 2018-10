Mórbido celebrará 30 años del estreno de la película “Chucky”

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido celebrará, en su edición número 11, los 30 años de la película “Chucky”, con la presencia de su creador Don Mancini, guionista, productor y director estadounidense.

Para esta celebración se ha preparado la proyección de la película “Seed of Chucky”, así como un festejo que incluirá pastel y mariachis en el Museo del Juguete. Para asistir, el encuentro fílmico lanzará en redes sociales una dinámica.

En conferencia de prensa, el director de Mórbido, Pablo Guisa Koestinger, celebró la presencia de Mancini, así como la de más de los 30 invitados internaciones que recibirá el encuentro este 2018, cuya temática central es la guerra.

De acuerdo con Guisa Koestinger, las sedes del encuentro que arrancará actividades el próximo 31 de octubre son: Feria de Chapultepec, Cinépolis Diana, Centro de Cultura Digital, Casa del Lago, Biblioteca Vasconcelos, Autocinema Coyote, Cinemanía Plaza Loreto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que tiene una sala de cine en la estación del metro Zapata.

Sobre su selección oficial detalló los títulos, entre los que destacan “Abrakadabra”, de los Hermanos Luciano y Nicolás Onetti, de Argentina; “Fiesta Niburu”, de Manuel Facal, de Uruguay, y “La casa lobo”, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, de Chile.

Así como “Cam”, de Daniel Goldhaber e Isa Mazzei, de Estados Unidos; “Deadtectives”, de Tony West, también de Estados Unidos; “One cut of the Dead”, de Shinichiro Ueda, de Japón; “Lucid”, de Adam Morse, de Reino Unido, y “Luz”, de Tillman Singer, de Alemania, entre otras.

Entre los invitados destacan Paco Plaza, quien impartirá cursos de guión para cine de terror; el restaurador y distribuidor David Gregory; los cineastas Ezequiel Edelman y Leandro Montejano, quienes presentarán “Mirada de Cristal”, protagonizada Camila Pizzo, y Jon Schnitzer director de “Haynters. The Art of the Scare”.

El homenajeado de esta edición será el cineasta nacido en Hungría Peter Medak, a quien en reconocimiento a su trayectoria se le entregará la Calavera de cristal.

Como parte de las actividades especiales, el director del encuentro informó que habrá proyecciones de las películas “Expira”, de Leopoldo Laborde, y “Masacre en Teques”, de Rodrigo Hernández, las cuales se encuentran en etapa de Work in Progress.

Por otro lado, puntualizó que Jon Schnitzel director de “Haunters. The art of the scare”, vendrá a México acompañado de su cast y crew para una función al aire libre en la Feria de Chapultepec, donde además harán una recorrido por la casona de terror.

Como cada año, Mórbido organiza una serie de actividades paralelas y este año lo hace con las exposiciones de Nathalie Cohen “Oniro”, en plaza Loreto, y “Funeral de 1000 días”, de Cesar Perlop, que estará presente en la estación del metro Coyoacán.

Mórbido, al ser aliado de Grupo Editorial Planeta, se une a la celebración de los 200 años de “Frankenstein”, de Mary Shelley, con un evento especial en la Biblioteca Vasconcelos, el próximo 3 de noviembre. Los horarios y la programación completa del encuentro fílmico se encuentran disponibles en su portal de Internet y redes sociales.